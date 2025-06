Azzalini habló sobre el presunto desvío de fondos en comedores, ponderó la investigación y se refirió al posible reemplazo de Murúa

El responsable de la coordinación de los comedores de toda la provincia, Lautaro Azzalini, tuvo una “valoración positiva” sobre los allanamientos en la ciudad de Concordia y destacó el intercambio de información con la justicia.

El funcionario provincial se refirió a las intervenciones policiales que se desarrollaron durante la jornada de este viernes en la ciudad y aseguró que “la valoración es positiva, sin duda alguna”. Asimismo, apuntó que “la fiscal que actuó oficio (Daniela Montangie) se comunicó con nosotros para avisarnos que había abierto una causa y está en contacto con el fiscal de Estado (Julio Rodriguez Signes), que es el que tiene toda la documentación, y nosotros le remitimos todo”.

Luego aseguró que “los allanamientos de este viernes han sido producto del diálogo que tuvo la fiscal con el fiscal de Estado y nosotros estamos a disposición de la justicia para aportar todo lo que haga falta para poder llegar a alguna conclusión, ya sea con la excoordinadora, con el proveedor que han allanado y con todo lo que pueda surgir de la misma investigación”.

El caso

El funcionario comentó que “esto viene de hace dos meses atrás, cuando nosotros empezamos a creer que había una oportunidad de mejorar el trabajo en Concordia y había mucha cosas para apuntalar en la ciudad, motivo por el que un equipo de la dirección viaja trabajar con los equipos conformados en la coordinación local”.

No obstante, mencionó que producto de ese viaje “se hizo un posterior informe con algunas conclusiones que, por lo menos, nos llamó la atención que había algunas cosas que podrían implicar un delito, pero que necesitaban una explicación más amplia que lo que estaba en ese informe”.

“A raíz de esto, desde la coordinación provincial pedimos a Concordia que se nos separe determinada documentación de determinadas escuelas y ahí es donde empezamos a hacer todo un análisis más profundo de los datos, pero en el transcurso desde la solicitud hasta la entrega vimos que no había respuesta en Concordia, que nos decían constantemente que la documentación estaba separada, que ya la iban a enviar, que no había mecanismos para mandarlos porque eran muchos papeles, que el correo no los llevaba, que los iba a traer cierta persona”, indicó luego Azzalini.

Además, contó: “Con el paso de los días y luego de hablar con el diputado López, quien nos alertó de determinadas situaciones que podrían llegar a ser graves, tomamos la decisión de ir directamente a Concordia al otro día y traernos la documentación sin decir nada a nadie. Esto fue a principios de junio y es ahí donde empezó la auditoría real de los comedores”.

Actualmente, subrayó que “la cifra se encuentra entre los 60 y los 100 millones, pero es más cercana a los 100 millones. No obstante, estos números se dieron producto de una primera revisión y la investigación continuará por Fiscalía de Estado, quien concluirá los montos finales”.

Acefalía en el cargo

En cuanto a la conducción del área en Concordia, Azzalini confirmó que “hoy no hay nadie en reemplazo de Silvina Murúa, desde Provincia estamos viendo un posible reemplazo, pero es importante aclarar que la función del coordinador no es clave ahora y sin coordinador, las cosas siguen funcionando con normalidad en los comedores”.

Por último, en cuanto a los proveedores que podrían estar implicados, aseguró que “seguramente habrá más de uno que surja con el paso del tiempo. La firma’ Ahora Voy’ no sería la única, pero con el correr del tiempo se irán tomando medidas preventivas con otros tipos de proveedores”.Fuente: Diario Río Uruguay