Avanza la modernización del Centro de Frontera Concordia para agilizar el cruce con Uruguay

El Centro de Frontera Concordia, que conecta la provincia de Entre Ríos con la ciudad de Salto (Uruguay), avanza en un proceso integral de modernización de sus instalaciones con el objetivo de agilizar el tránsito y optimizar la circulación entre ambos países.

Ya se encuentra operativo el nuevo sistema de control migratorio que permite realizar los trámites sin necesidad de descender del vehículo, tanto para quienes ingresan a la Argentina como para quienes viajan hacia Uruguay. Esta innovación apunta a reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en períodos de alta demanda turística y comercial.

Las obras se desarrollan en el marco del Programa de Infraestructura para la Integración, correspondiente al Préstamo FONPLATA 35/17, e incluyen la construcción de un nuevo sector de control aduanero, la renovación integral de la infraestructura existente y una reorganización del tránsito vehicular dentro del complejo. En ese sentido, se incorporaron más cabinas de control de ingreso y egreso, además de una nueva traza vial que facilita los retornos cuando los usuarios no pueden concretar el cruce fronterizo.

Asimismo, se reemplazaron pavimentos deteriorados por nuevos pavimentos de hormigón en las áreas destinadas al control de cargas, y se ejecutan trabajos de reparación en cubiertas, fachadas, solados y cercos perimetrales de los edificios que conforman el complejo. Las tareas continúan principalmente en el sector donde funcionaban las oficinas de Migraciones.

Desde el organismo responsable destacaron que estas mejoras permitirán ordenar y agilizar el tránsito en ambos sentidos, fortaleciendo un paso estratégico para la integración regional y el vínculo cotidiano entre Argentina y Uruguay.

Para conocer el estado del paso fronterizo y los requisitos vigentes de ingreso y egreso, se puede consultar el sitio oficial:

🔗 http://argentina.gob.ar/concordia