Allanamientos por amenazas: Secuestro de Estupefacientes y una mujer Detenida

Este lunes, alrededor de las 11:30 hs, personal de Comisaría Tercera llevó a cabo órdenes de allanamientos en el marco de una causa por amenazas, originada en un conflicto entre dos personas que residen en el mismo vecindario. El hecho tuvo lugar en la noche del pasado 3 de octubre, cuando ambos habrían mantenido un altercado que derivó en amenazas cruzadas.

Los procedimientos tuvieron lugar en domicilios ubicados en Calles Augusto Niez y Lavalle/ cortada Pública, dando como resultado el secuestro de:(01) una culata de arma larga, de madera, (136) envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de Cocaína (reactivo positivo), (07) teléfonos celulares, la suma de $233.000 pesos argentinos además del traslado de un hombre para su correcta identificación y la Detención de una mujer por el Delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes con fines de Comercializacion