ALLANAMIENTOS EN EL MARCO DE LA CAUSA “COMEDORES”

Secuestro de elementos informáticos, armas de fuego, y un aprehendido. Constatación y contabilización de más de 48 millones de pesos argentinos y 7 mil dólares.

En horas de esta mañana, siendo aproximadamente las 08:00Hs., se realizaron tres operativos de allanamiento en domicilios de esta ciudad, ubicados sobre calles Urdinarrain el primero, 11 de Noviembre el segundo, y el tercero en calle Colón.

Los mismos se llevaron a cabo en el marco de la causa “Comedores”, que se encuentra en etapa de investigación, a cargo de los fiscales Montangie y Tscherning, con la actuación del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Edwin Bastián para el libramiento de los mandamientos.

El resultado fue positivo, logrando practicar el secuestro de dispositivos electrónicos e informáticos de interés para el avance de la investigación (como ser teléfonos celulares, memorias de almacenamiento externo tipo pen drives, DVR, computadoras, etc.), armas de fuego (un revólver .38, y una escopeta). Además, se contabilizó y constató la suma de $48.415.000 y U$S 7.000 (dólares estadounidenses).

Resultó aprehendida una persona por el S.D. de tenencia ilegal de arma de fuego.

Momento en el que es detenido el propietario de la mencionada vidreria.

Cabe recordar que, a poco de estallar el escándalo, se habían hecho otros allanamientos referidos a la causa, más precisamente el pasado 27 de junio. En aquel entonces, se realizaron cuatro allanamientos y tuvieron como foco principal a dos proveedores mayoristas, que hoy están implicados en una causa que sigue su avance. Fue justamente en ese marco, donde varios trabajadores de la Dirección de Comedores brindaron sus respectivos testimonios ante los fiscales que llevan adelante la causa. De la misma manera que, previo a ello, lo hicieron directivos de varias escuelas.

Por otro lado, la justicia intervino en inmediaciones de calle 11 de noviembre y Alvear, en la zona del hospital Delicia Concepción Masvernat. Según trascendió, sería el domicilio de una familiar directa de la ex titular de la dirección departamental de Comedores, Silvina Murúa, quien fue desplazada y reemplazada en su cargo, tras el escándalo.

Finalmente, el tercer allanamiento se realiza en la zona de calle Colón y Augusto Niez, en un domicilio particular, donde funciona una casa de cambio. Allí es donde se presume que se hacía el cambio de moneda nacional a moneda extranjera y, por eso, ha quedado vinculado con la causa.

Prensa Jefatura Dptal. Concordia