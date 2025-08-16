Alianza estrategica : Gaillard se suma al espacio de Grabois y cerró lista 

Los nombres y los lugares de la nómina de la alianza Ahora La Patria.

El frente que encabeza Carolina Gaillard sumó al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que a nivel nacional conduce Juan Grabois y en Entre Ríos, Evelina Kloster.

La diputada nacional es la primera candidata a senadora, seguida por Javier Schnitman, el dueño del Movimiento Por Todos.

La lista para la Cámara de Diputados quedó de la siguiente manera:

1) Paola Rubattino (Gualeguay)

2) Federico Olano (Gualeguaychú)

3) Evelina Kloster (Paraná)

4) Ignacio Monna (Concordia)

5) Ludmila Fernández (Concordia)

El frente Ahora La Patria, en el que confluyen el Frente Grande y el MPT, está en la Justicia ante una impugnación del frente Fuerza Entre Ríos, que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel.

«La grave situación que atravesamos en nuestra provincia con el gobierno de JxC, ahora aliado con LLA pretende continuar quitando derechos a los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen, desalentando el sector productivo, devastando los recursos naturales, vaciando la cultura a través de un ajuste sin límites, que elimina los instrumentos del Estado para impulsar el desarrollo y la generación de empleo», dijeron en un comunicado desde el partido.

Y agregaron: «Creemos en una Entre Ríos que valora su historia, su cultura y su gente. Una provincia que no se resigna a ser un mero testigo de las decisiones tomadas en otros lugares, sino que levanta la voz ante el poder. A ellos, un aviso: no nos quedamos callados. Estamos convencidos que existe una cultura política transparente y de cara a la gente, representando la voz de una nueva generación de entrerrianas y entrerrianos que soñamos con un futuro de justicia social, equidad y soberanía».

Finalmente, invitaron a los entrerrianos a sumarse a esta campaña. «Nos comprometemos a recorrer cada rincón de la provincia, a escuchar a cada vecino y a llevar sus demandas al Congreso de la Nación. Unidos, y con la fuerza de la gente, vamos a construir una Entre Ríos Humana con dignidad por el futuro que las entrerrianas y entrerrianos merecen», finalizaron.

Fuente : Pagina Politica