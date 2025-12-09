WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Con el paso de las horas la Policía de Misiones amplía los exhaustivos rastrillajes en distintas zonas de Bonpland y de Alem para dar con las jóvenes hermanas Daniela (20) y Verónica (22) García Smaniotto y de Teresa María Dos Santos (48).

La Policía de Misiones intensificó durante las últimas horas los respectivos operativos coordinados de búsqueda en las localidades de Bonpland y Leandro N. Alem para dar con los paraderos de tres mujeres que permanecen desaparecidas desde los últimos días en Misines. Se trata de las hermanas Daniela Rocio de 20, y Verónica Itati de 22 años, ambas de apellido García Smaniotto, y de Teresa María Dos Santos, de 48 años.

“La Policía de Misiones a través de la Unidad Regional VI, en sus diversas dependencias policiales trabajan de manera ininterrumpida en rastrillajes de búsqueda, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las mujeres y asistir a sus familias”, reza uno de los últimos comunicados emitidos desde la fuerza provincial en torno a los distintos despliegues para dar con las tres mujeres. Y cuyas desapariciones se dieron en distintos contextos.

Por un lado, ayer por la tarde, Magdalena A. de 36 años denunció ante la Comisaría de Bonpland, que sus dos hijas, quienes padecen retraso madurativo se habían ausentado en horas de la mañana de su domicilio situado en calle Los Italianos de Bonpland, y no regresaron hasta el momento. Tratándose de Daniela Rocio García Smaniotto de 20, contextura robusta, tez morena, cabellos cortos, color castaño oscuro. Verónica Itati García Smaniotto de 22 años, contextura delgada, tez morena cabellos cortos, color castaño de 1.60 metros de altura aproximadamente. Ambas llevaban consigo una mochila con su nombre.

Por otra parte, desde la Comisaría Seccional Primera de Leandro N. Alem, se investiga la desaparición de Teresa María Dos Santos (48), denunciada por su hermana Roselin María D. S. (55). La mujer se ausentó de su domicilio ubicado en barrio Lopaczek, el pasado 30 de noviembre por la mañana y no regresó.

Teresa es de contextura robusta, 1,65 metros de altura aproximada, tez morena y cabello largo castaño claro.

A más de una semana sin datos, la preocupación crece en su entorno familiar y hoy son cinco hermanos junto a su hijo los que encabezan la búsqueda, con trabajo y operativos activos de la Policía de Misiones en la localidad y alrededores.

“Cada vez uno tiene más preocupaciones, porque hasta el día de hoy no hay ni una información positiva”, compartió Paulo Dos Santos, uno de sus hermanos, a El Territorio. Reconstruyó que su sobrino fue la última persona en ver a Teresa: esa noche del último sábado de noviembre compartieron unos mates y ella tomó su medicación para dormir.

“Dijo: ‘Bueno hijo, vamos a dormir y mañana seguimos hablando’”. A la mañana siguiente, el joven no la encontró en la casa y asumió que había salido a caminar, como solía hacer. “A veces iba a la casa de mi hermana que queda a dos cuadras, entonces él no se preocupó”.

Cayó la noche y Teresa no volvió. “El lunes se despierta el hijo y no estaba. Entonces dio aviso a la hermana… y ahí empezó la desconfianza porque no apareció”, repasó Paulo.

Las cámaras de la zona no aportaron ningún indicio. “Parece que la tierra se la tragó. Ninguna cámara captó que ella salió del barrio”, lamentó. Incluso una cámara ubicada justo frente a su casa no registró movimiento alguno entre las 7 y las 12 del domingo, según los datos aportados por la Comisaría local a la familia.

Sin pistas certeras

Paulo confió que Teresa padecía problemas de depresión hace varios años y que, por ello, estaba medicada. Recordó que tiempo atrás llegó a automedicarse y tenía episodios en los que se ausentaba por horas. Pero subrayó que esta situación es completamente distinta: “La primera vez que se va por tanto tiempo”.

“No llevó ni su cartera, ni la billetera, ni su medicación. Dejó dos tabletas… no llevó toda la medicación”, expresó con preocupación.

El familiar señaló que la falta de ingresos fijos también podría significar una carga difícil para ella. “No sé cuál fue la decisión que tomó para esto, calculamos que puede ser la situación económica (sospechó). No tiene sueldo, ningún ingreso, y el hijo está desocupado, se le encima todo”, dijo Paulo.

Por otro lado, aclaró que no tenía planes de viaje ni indicios de que estuviera organizando irse a otro lugar con su pareja. “La pareja que conocemos, que según ella los últimos días lo visitaba, vive de changas también, así que no creo que haya salido. La policía visitó la casa del hombre este y él está en la casa, pero a ella nunca se le vio”, reconstruyó.

Las búsquedas, rastrillajes y verificaciones policiales tampoco arrojaron resultados. “Nos tiran pistas y va la policía, revisa, habla con los vecinos, y nada”, contó Paulo.

La preocupación crece con el paso del tiempo pero, pese a todo, la familia se aferra a la esperanza de encontrarla en buen estado de salud. “Uno quiere que aparezca sana y salva, ojalá Dios quiera que sea así: la fe es lo último que uno pierde. Pero como le dije a mi papá, uno tiene que estar preparado para lo bueno y lo malo, porque ya pasaron muchos días”, lamentó.

Cabe recordar que este último caso como el de las hermanas de Bonpland, continúan bajo un amplio despliegue policial coordinado entre varias dependencias de la Unidad Regional VI, solicitándose a la comunidad que aporte cualquier dato relevante que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Cualquier información al respecto de las mismas informas a través del 911 o en la Comisaría más cercana.