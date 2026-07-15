ACOSTUMBRADOS A SUFRIR !!!!😬😬😬CON EL PIE DE DIOS !!

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La Selección Argentina dio vuelta un partido histórico y es finalista del Mundial 2026

El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi vence 2-1 al elenco británico en una las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

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  • Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra. "Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
    21 horas ago
  • INEFICIENCIA PREMEDITADA ? O QUE .... #Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    1 día ago
  • "HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA" Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo. Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía". #Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    2 días ago
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Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra. "Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
24 horas ago
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"HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA" Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo. Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía". #Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
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