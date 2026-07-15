ACOSTUMBRADOS A SUFRIR !!!!😬😬😬CON EL PIE DE DIOS !!

Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra.
"Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
"HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA"
Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo.
Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía".
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