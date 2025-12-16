WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El ácido elenólico se encuentra en las aceitunas maduras y en el aceite de oliva virgen extra, y sus efectos sobre la salud llaman la atención de los científicos

Uno de los aperitivos típicos español puede ofrecernos una serie de beneficios para la salud hasta ahora desconocidos. Un compuesto natural presente en las aceitunas, el ácido elenólico, ha mostrado potencial como tratamiento para la obesidad y la diabetes tipo 2. Estos han sido los hallazgos del estudio realizados por investigadores del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, Virginia Tech, (EEUU), que ya han sido presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición, NUTRITION

Los científicos descubrieron que, en modelos de ratones, una semana de tratamiento con ácido elenólico redujo los niveles de azúcar en sangre de manera comparable o superior a dos medicamentos principales para estas condiciones. Dongmin Liu, científico nutricionista de Virginia Tech, señala que las intervenciones en el estilo de vida y las políticas de salud pública no han logrado frenar el aumento de la obesidad, un factor de riesgo clave para la diabetes tipo 2.



Según Liu, los medicamentos actuales contra la obesidad son ineficaces a largo plazo, costosos y conllevan riesgos de seguridad. Por ello, su equipo busca desarrollar tratamientos más seguros, económicos y efectivos para prevenir trastornos metabólicos y la diabetes tipo 2.

Las señales químicas en el intestino juegan un rol crucial en la regulación de la saciedad. En estudios previos, el equipo de Liu descubrió que el ácido elenólico estimula la liberación de dos hormonas metabólicas que envían señales de saciedad al cerebro: el péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) y el péptido YY (PYY). El GLP-1 es imitado por medicamentos como Ozempic para controlar los niveles de azúcar en sangre y la saciedad, mientras que el PYY regula el apetito al final de las comidas.

Otras investigaciones anteriores del equipo demostraron que una dosis única de ácido elenólico concentrado estimuló la secreción de GLP-1 y PYY. Además, en ratones obesos alimentados con una dieta alta en grasas, una dosis de 50 mg/kg/día de ácido elenólico durante dos semanas mejoró la tolerancia a la glucosa y los niveles de glucosa en sangre en ayunas, equiparándolos a los de ratones con una dieta estándar.

El estudio de Virginia Tech describe que el ácido elenólico se administró oralmente a ratones con diabetes tipo 2 y obesidad inducida por la dieta. Aunque los detalles específicos sobre la dosis, concentración, frecuencia y duración del tratamiento, así como el número de ratones, no se han revelado, los resultados preliminares muestran que, tras una semana de tratamiento, los ratones tenían un peso significativamente menor y niveles de azúcar en sangre mejor regulados en comparación con los no tratados.

El ácido elenólico actúa de manera diferente a los agonistas del receptor GLP-1 como Ozempic, que imitan al GLP-1 activando el receptor directamente. Este compuesto de las aceitunas promueve la liberación de las hormonas metabólicas del cuerpo. Según el equipo de Liu, su efecto sobre la glucosa en sangre fue similar al de la liraglutida, un agonista del receptor GLP-1, y superior al de la metformina, un medicamento común para la diabetes tipo 2.

Liu concluye que el ácido elenólico de las aceitunas tiene efectos prometedores en la liberación de hormonas y la salud metabólica, especialmente en condiciones de obesidad y diabetes. El compuesto parece imitar las condiciones fisiológicas de la alimentación para promover la secreción de hormonas metabólicas intestinales, regulando así el equilibrio energético y la salud metabólica.

El ácido elenólico se encuentra en el aceite de oliva virgen extra y en las aceitunas maduras, pero puede producirse más económicamente descomponiendo su precursor, la oleuropeína, presente en la piel, pulpa, hojas y semillas de la planta. Sin embargo, consumir suficientes aceitunas o aceite de oliva virgen extra para obtener estos beneficios sería impráctico, y la oleuropeína se elimina generalmente de los productos consumibles debido a su sabor amargo.

El estudio de Virginia Tech describe que el ácido elenólico se administró oralmente a ratones con diabetes tipo 2 y obesidad inducida por la dieta. Aunque los detalles específicos sobre la dosis, concentración, frecuencia y duración del tratamiento, así como el número de ratones, no se han revelado, los resultados preliminares muestran que, tras una semana de tratamiento, los ratones tenían un peso significativamente menor y niveles de azúcar en sangre mejor regulados en comparación con los no tratados.

El ácido elenólico actúa de manera diferente a los agonistas del receptor GLP-1 como Ozempic, que imitan al GLP-1 activando el receptor directamente. Este compuesto de las aceitunas promueve la liberación de las hormonas metabólicas del cuerpo. Según el equipo de Liu, su efecto sobre la glucosa en sangre fue similar al de la liraglutida, un agonista del receptor GLP-1, y superior al de la metformina, un medicamento común para la diabetes tipo 2.

Liu concluye que el ácido elenólico de las aceitunas tiene efectos prometedores en la liberación de hormonas y la salud metabólica, especialmente en condiciones de obesidad y diabetes. El compuesto parece imitar las condiciones fisiológicas de la alimentación para promover la secreción de hormonas metabólicas intestinales, regulando así el equilibrio energético y la salud metabólica.

El ácido elenólico se encuentra en el aceite de oliva virgen extra y en las aceitunas maduras, pero puede producirse más económicamente descomponiendo su precursor, la oleuropeína, presente en la piel, pulpa, hojas y semillas de la planta. Sin embargo, consumir suficientes aceitunas o aceite de oliva virgen extra para obtener estos beneficios sería impráctico, y la oleuropeína se elimina generalmente de los productos consumibles debido a su sabor amargo.