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Llevar adelante una dieta vegetariana o vegana puede desencadenar en tener falta de vitamina b12 y hierro si no se lo reemplaza. Un estudio del Garrahan lo detectó en los niños

Es una pregunta muy común sobre cuáles son los pro y las contras de una alimentación vegetariana. Pero lo primero que quería recordar es que uno tiene que diferenciar la alimentación vegetariana, ya que esta puede ser vegetariana, ovolactovegetariana (tiene huevos y tiene lácteos), puede ser pescetariana, comen peces, o puede ser vegana, que comen solamente productos que salen de la tierra.

Cuando uno tiene en cuenta las posibles carencias, es una buena alimentación porque todo lo que sale de la tierra sin procesar es lo mejor que puede haber para su sistema nervioso, para sus arterias. Pero si no tengo en cuenta que puede faltar vitamina B12 y puede faltar hierro, yo ahí puedo estar teniendo una deficiencia y, si se lo transmito a un niño, esa deficiencia es todavía más riesgosa porque un niño necesita indispensablemente esos nutrientes para el desarrollo de su cerebro.

El Hospital Garrahan, es un hospital modelo, el principal hospital de pediatría de la Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica, empezó a publicar a principios del 2020 que llegaban chicos con falta de apetito, con flacidez, algunos con convulsiones, con retraso madurativo, con dificultad para hacer contacto con la vista, el chico venía madurando bien y de repente se paró.

El estudio detectó que la deficiencia de vitamina B12 es una de las complicaciones más graves de los hijos e hijas de las mujeres que siguen dietas vegetarianas y veganas sin supervisión profesional. La investigación advirtió sobre el aumento de casos de niños con problemas neurológicos relacionados a la falta de esta vitamina y su relación con el incremento de dietas veganas y vegetarianas.

Los niños estudiados fueron lactantes previamente sanos, amamantados en forma exclusiva, ninguno recibía alimentos de origen animal ni suplementos, no habían tenido complicaciones perinatológicas, sus madres no habían recibido consejería nutricional durante el embarazo ni ningún tipo de suplemento.

En los últimos años la prevalencia de los casos de niños con déficit de este nutriente en el Hospital Garrahan aumentó rápidamente: de 0,85 casos por año entre 2006 y 2013 se pasó a 3,5 casos por año en el período 2016-2018. El trabajo presentado por los profesionales del Garrahan estudia y describe a “un grupo de lactantes, hijos de madres veganas, con déficit de B12 y compromiso neurológico grave: apneas, convulsiones, hipotonía, desconexión y retraso madurativo”. El estudio detectó que la deficiencia de vitamina B12 es una de las complicaciones más graves de los hijos e hijas de las mujeres que siguen dietas vegetarianas y veganas sin supervisión profesional (Gettyimages)

La vitamina B12 estimula el crecimiento de los glóbulos rojos y además protege el sistema nervioso. El 60% de las mujeres veganas puede tener un déficit de vitamina B12 haciendo una dieta vegana, el 40% de los adolescentes.

Entonces, ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? Se encuentra en la carne, en menor cantidad, en el huevo, en la yema del huevo y en menor cantidad, en el pollo. Estos son los alimentos animales que tienen vitamina B12, puede haber un poco en el pescado y en algunos alimentos que estén enriquecidos, tienen el agregado de vitamina B12.

Ante el aumento de la incidencia de la población vegetariana/vegana, se debería considerar la deficiencia de vitamina B12 ante pacientes con manifestaciones neurológicas de etiología desconocida, dado que es una enfermedad con un tratamiento inocuo y efectivo, y se evidencia mejoría clínica, y de los parámetros de laboratorio en todos los casos.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.