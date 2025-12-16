WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Es una forma divertida y original de empezar una cena familiar

¿Buscas una idea divertida y original para alegrar tu mesa navideña? Los canapés de Papá Noel son la estrella de cualquier aperitivo de Nochebuena o comida familiar en diciembre. Sin duda, son una opción con la que podrás destacar durante estas reuniones y dar un toque especial a la reunión.

Esta receta transforma ingredientes habituales en simpáticos rostros, teniendo como elemento principal al pan de molde. La técnica principal consiste en recortar y decorar, utilizando queso untable para simular la barba y el pompón, un trozo de salami para el gorro y aceitunas negras para los ojos.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos para 12 canapés

Ingredientes

6 rebanadas de pan de molde (blanco o integral) 150 g de queso crema 24 lonchas finas de salami 80 g de queso sólido (gouda, cheddar o similar, para hacer tiras) 6 aceitunas negras sin hueso 6 tomates cherry (opcional, para la nariz) Palillos de dientes (opcional, para sujetar detalles)

Cómo hacer canapés de Papá Noel, paso a paso

Corta cada rebanada de pan de molde en dos triángulos iguales. Unta cada triángulo con una capa gruesa de queso crema, cubriendo toda la superficie. Coloca una loncha de salami en la parte superior del triángulo para simular el gorro y otra loncha en la parte inferiorsimulando el abrigo. Corta tiras de queso y pon uno en la base del gorro, al lado contrario del pompón, para simular la franja blanca del gorro de Papá Noel. Usa una cucharadita de queso crema en la punta superior del triángulo sobre el salami para simular el pompón del gorro. Corta rodajas de aceituna negra y pon dos pequeños trozos para los ojos. Añade un trocito de tomate cherry o de aceituna negra para la nariz. Presiona ligeramente los ingredientes para que no se desplacen durante el montaje. Si necesitas fijar queso sólido u otros ingredientes, usa un palillo pequeño para asegurar la presentación. Coloca los canapés en una bandeja y mantenlos refrigerados hasta servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta produce 12 canapés individuales. Dependiendo de la cantidad de personas que coman, puedes adaptar medidas para aumentar el número de porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías estimadas: 90 kcal por canapé

Grasas: 6 g

Proteínas: 3,5 g

Hidratos de carbono: 7 g

Fibra: 0,5 g

Sal: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Podrás conservar los canapés hasta 24 horas, siempre que estén en la nevera y bien cubiertos con film transparente para evitar que el pan se reseque o se ablande. Es recomendable montar los detalles decorativos el mismo día de consumo, de manera que los ingredientes conserven su frescura, sabor y aspecto.

Además, mantenerlos tapados correctamente evita que absorban olores de otros alimentos del REFRIGERADOR y permite que la textura y la presentación se mantengan intactas hasta el momento de servirlos.