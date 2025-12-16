WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La superestrella mundial Shakira cerró anoche con broche de oro sus cinco conciertos en Argentina, confirmando una vez más la historia de amor que la une a nuestro país.

Shakira cerró con broche de oro su paso por Argentina. Tras ofrecer tres conciertos en Estadio Vélez de Buenos Aires y dos en Estadio Kempes de Córdoba, la superestrella mundial se despidió después de una semana inolvidable en nuestro país. Con este regreso completó un total de 7 shows en nuestro país este 2025 (en marzo realizó dos presentaciones en Campo Argentino de Polo con todas las localidades agotadas).

Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira demostró que sigue haciendo historia con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” deslumbrando en La Mitad del Mundo y superando dos millones de asistentes.

La shakiramanía se apoderó nuevamente del público argentino durante toda la semana. La cantante colombiana entregó un espectáculo de primer nivel con una producción que incluyó 93 toneladas de equipo técnico, una pantalla de 49 metros de ancho por 20 metros de alto que cuenta con 6.6 millones de píxeles y una puesta en escena con diez bailarines y múltiples cambios de vestuario durante el show.

El público, compuesto por fans de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de música. Shakira combinó sus nuevos éxitos como “Te Felicito” y “TQG”, con clásicos que han marcado generaciones como “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, un tema especial para su público argentino.

Dos de los momentos más emotivos que se vivieron durante estas cinco noches fueron cuando cantó “Dia Especial”, una canción coescrita y coproducida junto a Gustavo Cerati, mientras se proyectaban imágenes de él en pantalla y cuando compartió escenario por primera vez junto a sus hijos Milan y Sasha que se unieron a ella en “Acróstico”, convirtiéndose en conciertos históricos e inolvidables de Shakira en Argentina.