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Un escándalo de alto voltaje sacude a Europa y ya salpica al mundo del deporte. En las últimas horas, comenzaron a circular fotos de exclusivas fiestas organizadas por una empresa de lujo que hoy está en el centro de una investigación judicial por presuntos vínculos con prostitución VIP y consumo de drogas.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran eventos de alto nivel con presencia de reconocidas figuras deportivas. Entre ellos aparecen el campeón olímpico y el exfutbolista inglés Wayne Rooney, lo que elevó el impacto mediático del caso.

La empresa señalada es Made Luxury Concierge, una agencia que organizaba eventos exclusivos en destinos paradisíacos y ciudades top de Europa. Según la investigación que lleva adelante la fiscalía de Milán, habría montado una estructura que combinaba fiestas de lujo con servicios ilegales, incluyendo la contratación de escorts y el suministro de sustancias como el llamado “gas de la risa”.

Las postales que salieron a la luz muestran escenarios que parecen sacados de una película: hoteles cinco estrellas, playas soñadas, gastronomía premium y grupos de mujeres jóvenes acompañando a los invitados. Todo bajo un clima de exclusividad y exceso que hoy está bajo la lupa judicial.

Usain Bolt, campeón olímpico, en una de las fiestas de la agencia.

De acuerdo a la información publicada por medios europeos, más de 70 futbolistas habrían participado en estos encuentros. Sin embargo, hasta el momento ninguno figura como imputado, ya que en la legislación italiana el rol de cliente no constituye delito.

El foco de la causa está puesto en los organizadores de la agencia, quienes enfrentan cargos por favorecimiento y explotación de la prostitución. La investigación también reveló el movimiento de cifras millonarias, con pagos documentados que superan ampliamente los cientos de miles de euros.

El jugador del Aston Villa Tammy Abraham y Hordur Magnusson, del Levadiakos, con el dueño de la agencia VIP.

Otro dato que generó impacto fueron las conversaciones interceptadas, donde se evidencian pedidos específicos por parte de clientes, incluyendo solicitudes de mujeres a cambio de dinero y coordinación de servicios durante los eventos.

Wayne Rooney posa con una figura destacada de la empresa del escándalo por drogas y servicios sexuales en Europa.

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y generando polémica. Lo que en su momento fue sinónimo de glamour y exclusividad, hoy aparece vinculado a un entramado mucho más oscuro.

El caso continúa en desarrollo y promete seguir sumando capítulos. Con figuras del deporte involucradas, fiestas de lujo y una investigación judicial en curso, el escándalo ya trascendió fronteras y se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

Los dueños y colaboradores de la agencia acusada de drogas y prostitución.