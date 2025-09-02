2 de Septiembre: Día de la Industria 🏭

Cada 2 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Industria en alusión a la primera exportación que se realizó en 1587. Aquel día, la carabela San Antonio partió rumbo a Brasil desde el fondeadero del Riachuelo.

Según los historiadores, esta embarcación llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. También, según el gobernador de Tucumán Ramírez de Velasco, cargaba barras de plata provenientes del Potosí.

