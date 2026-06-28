16vos de final Mundial 2026: cuándo se juega, fechas y cruces

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La Copa Mundial de la FIFA estrena una instancia inédita producto de la ampliación a 48 selecciones, con Argentina ya clasificada. Cómo se juega la ronda, quiénes avanzan y las llaves.

La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título, en la que Argentina ya está clasificada.

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Desde allí comenzará la etapa de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026: conocé los horarios, cruces y más.

Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

— Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium). Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).

— Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium). Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).

— Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey). Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).

— Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium). Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).

— Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium). Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).

— Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium). México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).

Esta es la copa -como todos los torneos- que levantará el campeón del mundo en 2026 (Mike Stobe – FIFA/FIFA via Getty Images).

Además, la programación continuará de la siguiente manera:

Inglaterra vs. RD Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium). Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium). Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium). Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).

— Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium). España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

— Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium). Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).

— Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver). Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).

— Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium). Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

— Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium). Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).

Cómo se juegan los 16vos de final del Mundial 2026

El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15′ cada uno.