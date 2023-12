Yanina Martínez, una albertista crítica de Milei, quedará al frente de la Secretaría de Turismo

Compartir esta información

La abogada Yanina Martínez, una albertista que fue hasta la derrota en el balotaje una dura crítica de Javier Milei, se quedará en el gobierno del líder libertario en la misma área en la que estuvo hasta ahora. La actual secretaria de Promoción Turística de la Nación, bajo la conducción de Matías Lammens, pasará a desempeñarse como Secretaria de Turismo, área que dejará de tener rango ministerial. La cartera tendrá bajo su órbita las subsecretarías de Deporte y Ambiente.

La funcionaria, que seguirá pese a que durante la campaña cuestionó con convicción las ideas de Milei -sobre todo la vinculada a recortar planes como el PreViaje- estuvo participando activamente durante toda la campaña de Unión por la Patria, pero luego de la derrota de Sergio Massa en la segunda vuelta, dejó de publicar en sus redes mensajes políticos y empezó a difundir temas vinculados a la gestión.

Yanina Martínez llegó al cargo de Secretaria de Promoción de Turismo de la mano del propio Alberto Fernández, a quien recurría de manera periódica ante diferencias de criterios con el ministro del área, Matías Lammens. La continuidad en el cargo de esta funcionaria es otro dolor de cabeza para el presidente saliente, quien se había quejado públicamente por la decisión de Daniel Scioli de seguir en la Embajada de Brasil hasta que el nuevo gobierno encuentre su reemplazo. Al enterarse que el ex motonauta no iba a renunciar afirmó: “No entiendo muy bien cómo se puede representar a mi Gobierno y al de Milei”. Todavía no trascendió ninguna reacción por esta situación.

Vinculada también a Luis Barrionuevo, otro catamarqueño y que conduce el sindicato de gastronómicos y turismo, la futura funcionaria de Milei había sido también una activa militante feminista en favor de las cuestiones de género. En una de las entrevistas que brindó y que están en las redes sociales, explicaba que todas las decisiones que tomó se regían por el respeto a “políticas de género”.

“Siempre nos tenemos que esforzar muchísimo más y demostrar el aporte que podemos brindar. Mi feminismo es aportar un pensamiento diverso, que conlleve una política pública turística potente, inclusiva e igualitaria”, manifestó en sus redes sociales. Y agregó: “En la actividad turística las mujeres sostienen gran parte, pero eso no se ve reflejado en los cargos jerárquicos. Entonces ahí es donde hay que trabajar”.

Pero no son esas las cuestiones que más la diferencian de Javier Milei, sino que testigos de los últimos años en el gobierno describieron que Martínez era una de las funcionarias del presidente Alberto Fernández que tenían línea directa con él y por quién en varias oportunidades intercedió ante el propio ministro Lammens. Y que expresaba de manera pública la defensa a políticas de promoción como el Previaje, que Milei ya adelantó que va a suprimir, como parte del ajuste o “plan motosierra”.

Después de las elecciones de octubre, cuando Massa quedó en primer lugar y relegó a Milei al segundo puesto, Martín habló de su futuro: “Estaré en el lugar que me toque y acompañaré en todo lo que pueda. Trataré de aportar mi granito de arena para la Argentina. Amo el turismo y creo que todavía hay mucho para trabajar junto al ministro Lammens. Las definiciones que se tomen en torno a la política serán de la mejor manera para apoyar este proyecto que permitió que hoy esté en este lugar”. Desde que se produjo la derrota en las elecciones, Martínez bajó su perfil y dejó de expresarse en público y en las redes de la manera tan crítica.

Yanina Martínez se desempeñó hasta esta semana como secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Ocupó ese cargo desde el mismo inicio de la administración. Es una abogada que se recibió en la Universidad Blas Plascal, en la provincia de Córdoba. Empezó como asesora legal del Ferrocarril General Belgrano entre 2006 y 2011, y luego ingresó al gobierno de Catamarca, donde se desempeñó como subsecretaria de Casa de la Provincia, hasta finales de 2019. Según su currículum público, entre 2018 y 2019, estuvo a cargo de la presidencia del Consejo Federal de Representaciones Oficiales (Confedro), organismo que nuclea a todas las Casas de Provincia de la República Argentina.