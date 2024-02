PJ ENTRE RIOS: Barajar y dar de nuevo con las mismas cartas

Compartir esta información

Tal como había sido previsto, el peronismo comenzó a despertarse de su modorra de añares y comienza a definir los pasos a seguir en vista a las INTERNAS que debe celebrar de manera inminente. Ayer, en horas de la tarde estuvo la reunión masiva, con todos los referentes del PJ, el ex candidato a gobernador Bahl, y Bordet con sus secuaces presentes, y a la noche, la reunión quizás más importante, en un lugar privado de esparcimiento lúdico, que todavía no fue copado por los Perez, Mautone o Ferrari.

El peronismo entrerriano entró en fase de definición para acordar lo que será su futuro de cara a revertir la pendiente negativa en la que se encuentra, con dos elecciones funestas, y un partido que quedó funcional a los designios de Gustavo Bordet y su camarilla. Existe una clara divergencia y enfrentamiento entre el actual Presidente con los demás dirigentes, porque Bordet les quitó todo protagonismo y poder de decisión. En los últimos años la militancia no ha sido convocada, las unidades básicas están cerradas con llave para que nadie las use, y no se han celebrado congresos partidarios, lo que ha causado que la UNICA voz cantante era la de BORDET.

En la REUNIÓN de la TARDE, estuvieron TODOS, incluso los que no eran esperados, ni tampoco bienvenidos. Además de los integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas, y demás dirigentes peronistas de toda la provincia, se hizo presente el que no quiere ceder el control del partido, Gustavo Bordet, acompañado por los que le DEBEN TANTOS FAVORES DE TODA INDOLE.

La discusión fue por el lado de lista UNICA, algunos con la intención de que la encabece Lauritto, aunque Rossi dejó en claro que está listo para pelear una INTERNA. El interés de Bordet se centra en que no se llegue a ningún acuerdo, y con eso tener vía libre para una intervención del partido, y colocar a la cabeza a alguno de sus lugartenientes. Es de destacar que la presencia de Bordet no causó la más mínima reacción entre los presentes, que optaron prácticamente por ignorarlo.

Más tarde, ya entrada la noche, se produjo la SEGUNDA REUNIÓN donde se juntaron Adrían Fuertes (Villaguay), Enrique Cresto (Concordia), Marcelo Casaretto (Rosario del Tala), Martín Piaggio (Gualeguaychú), Ricardo Bravo (Federación) y Damián Arévalo (Feliciano). El cónclave se realizó en un quincho privado, de acceso exclusivo, donde una elite se da cita para actividades lúdicas, que por ahora no han sido tomadas por los reyes del juego de Entre Ríos, Perez, Mautone, Ferrari. Ahí se produjo el gran debate tendiente a clarificar los pasos a seguir para celebrar las internas que no pueden ser pospuestas otra vez, ya se cancelaron en agosto del año pasado, luego por las PASO, y ahora sí o sí deben ser resueltas.

Ante las alternativas observadas en la reunión de la tarde, se mencionó que una LISTA UNICA de UNIDAD sería lo que más beneficie a todos, pero el problema surge con quién estaría al frente, ya que muchos proponen a Lauritto, pero, en la consideración de este grupo, el hombre de Concepción del Uruguay está excedido de años, con el espíritu combativo alicaído, y hasta lo tildaron de “pecho frío”.

También se charló sobre el avance sorpresivo que ha tenido la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero, que rápidamente se convirtió en referente provincial y fue consagrada Presidenta de la Liga de Intendentes Peronistas. Además, de este encuentro surgió otro nombre para encabezar la LISTA UNICA, Adrián Fuertes. Definitivamente, por lo que pugna este grupo es por un ACUERDO que permita cumplimentar con el TRÁMITE OBLIGATORIO de la INTERNA que impuso la Justicia Electoral, y para evitar lo que puede terminar en un verdadero PAPELÓN ante el poco entusiasmo de participación del afiliado.

El JUEVES, según trascendió en la REUNIÓN NOCTURNA, habrá un segundo round de este meeting, para ya cerrar la propuesta con vista a las internas, y será en Rosario del Tala, en tierra de Casaretto, que aprovechó este encuentro en el quincho de juegos para reclamar que NADIE había salido en defensa de su hijo Augusto, que fue echado del cargo que tenía en el Instituto del Seguro. Todas las posibilidades pueden ser, UNIDAD con lista UNICA, pero se abre el interrogante de quién sería la cabeza, también se puede dar una INTERNA con listas en litigio, pero se teme que haya una pobre concurrencia por parte de la militancia decepcionada, desmovilizada por la gestión Bordet, y también puede darse la Intervención, si siguen los titubeos, porque son POCOS los cargos a cubrir, y MUCHOS los aspirantes. Los días pasan, se habla mucho, se define poco.