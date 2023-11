Vitor adelantó que se revisarán caso por caso las adscripciones y últimos nombramientos

Compartir esta información

El actual diputado provincial Esteban Vitor asumirá en la estratégica Secretaría de Legal y Técnica en el gobierno de Rogelio Frigerio. Vitor reconoció que se trata de un gran desafío y de una responsabilidad enorme. “Para mí es una distinción que me ha dado el gobernador electo, que es una Secretaría que tiene rango ministerial y que depende exclusivamente de él y por la cual pasan todas las cosas que tiene que firmar el gobernador”, indicó en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Y completó “que también es un órgano de consulta. Por eso es una responsabilidad muy grande y esperamos estar a la altura de las circunstancias”.

Vitor aclaró que a pesar del nuevo rol que es muy técnico, también tendrá una actuación política.

Lamentó que la actual vicegobernadora Laura Stratta haya confirmado que continuarán con los nombramientos (el tesorero, el contador, y un vocal y un fiscal del Tribunal de Cuentas) que ha dispuesto el gobernador Gustavo Bordet en organismos de control clave. Puso como ejemplo que en el área de Tesorería “hace 9 años que está vacante y es ocupada por una persona que está interina. Y ahora, justo cuando se está yendo el gobernador Gustavo Bordet, quiere nombrar a todas estas personas, donde en muchos casos son allegadas a él”.

Se mostró preocupado por el festival de nombramientos y adscripciones que se están realizando, muchos de ellos antedatados a un año atrás, de modo que ahora en diciembre tendrán un año de antigüedad y podrán acceder a la estabilidad.

Sobre estos nombramientos, lamentó que “en la Legislatura se mantienen el mayor de los secretos. Es muy difícil de acceder incluso para los legisladores. En el Senado han existido, por ejemplo, alrededor de 90 designaciones; entre ellos muchos que provienen del Poder Ejecutivo e incluso hasta legisladores actuales, lo cual es una vergüenza”, se quejó.

-Usted tiene que conformar un equipo de trabajo.

-Estamos en eso, conformándolo. El gobernador me ha dicho que conforme el equipo, pero con la menor cantidad de personas posible.

-Imaginamos que debe existir una estructura ya trabajando.

-Por supuesto. Hay una estructura. Es un órgano técnico, no es un órgano político. Hay muy buenos profesionales. A algunos de ellos los conozco. He estado con la actual secretaria de Legal y Técnica, la doctora Graciela Giménez, que quien reemplazó a José Gervasio Laporte. Hemos tenido una primera reunión en la que manifestó una muy buena predisposición, hemos intercambiado alguna información y, seguramente, vamos a continuar con eso porque son muchos los temas de importancia que ahí se tratan.

-Ya tiene algún dato de la cantidad de expedientes que se tratan.

-No, el número de expediente no lo tenemos. Pero, sí que ahí tienen que ver desde a obra pública hasta las altas y bajas de funcionarios, de agentes del Estado y todo lo que debe firmar el gobernador.

– ¿Trabajan en línea o en simultáneo con la Fiscalía de Estado?

-Sí. La Fiscalía de Estado tiene otro rol; pero, seguramente se van a coordinar distintas acciones.

-En este rol usted desaparece políticamente. Porque, por ejemplo, Laporte no habló nunca mientras estuvo en ese cargo. Nunca habló con la prensa y había asumido en 1987.

-Este no será el caso mío. Ya hemos hablado y mantenido varias reuniones con Rogelio Frigerio sobre este tema. Aparte del rol técnico, tendrá un rol político… por eso la conformación de un equipo de profesionales, que si bien será mínimo también será propio y nos acompañará en la gestión. Llevaría una o dos personas de las que me ha acompañado en la Cámara de Diputados. Y, después, en el organismo hay muy buenos profesionales y nosotros les vamos a dar una impronta propia… hay abogados, contadores y muchas cuestiones técnicas que requieren estudios y lo vamos a hacer de la mejor manera. También creo que se requiere de una modernización del Estado, en cuanto al expediente papel y en ese punto es necesario modernizar al Estado y modernizar también internamente.

– ¿Ha hablado con los diputados electos de Juntos por el Cambio?

-Sí. Principalmente con el que mayor relación he tenido es con quien será el presidente de la Cámara, Gustavo Hein. Casualmente hemos estado charlando por distintas cuestiones. Él además de presidente de la Cámara cumplirá un rol político bastante importante en el espacio que conduce Rogelio Frigerio.

-Usted ha sido uno de los diputados más crítico que ha tenido Juntos por el Cambio. Y hay muchas cuestiones que nunca se pudieron saber bien sobre el funcionamiento de la Cámara baja.

-Soy autor de un proyecto de resolución, lamentablemente nunca se aprobó ni se trató, donde pedíamos que se hiciera público todo. Ni más ni menos como es el Congreso Nacional, donde uno puede acceder para saber quiénes son las personas contratadas; cuáles son las contrataciones que hacen las Cámaras, las licitaciones, el uso de los automóviles oficiales…

-No tiene temor que pueda desaparecer alguna documentación como ha pasado en algunos organismos de la provincia, según se detectó en estos últimos días.

-La verdad es que no sabría decirles si han desaparecido, no tengo esa información. Ayer he estado hablando con el presidente de la Cámara, Ángel Giano; él se mostró predispuesto… sé que hubo dos o tres reuniones con Gustavo Hein y tengo entendido que ha tenido buena predisposición. Incluso, hoy lo he consultado y me ha dado mucha información… eso me ha transmitido hoy Gustavo Hein.

-Tenemos entendido que se reunieron con la vicegobernadora Laura Stratta, que es diputada provincial electa, respecto de unos pliegos para cubrir vacantes en los organismos de control y que se deben tratar por estos días en el Senado…

-Nosotros, con el senador Rubén Dal Molin (Federación) y con el senador Francisco Morchio (Gualeguay) estuvimos hablando con la vicegobernadora Laura Stratta y le pedimos que no se traten estos pliegos vinculados con los organismos de control… de cuatro lugares de organismos de control: el tesorero, el contador, y un vocal y un fiscal del Tribunal de Cuentas. Son órganos claves de control y que están en la Constitución y en el caso del tesorero y el contador, duran ocho años en el mandato. Hay que señalar que la Tesorería hace 9 años que está vacante y es ocupada por una persona que está interina. Y ahora, justo cuando se está yendo el gobernador Gustavo Bordet, quiere nombrar a todas estas personas, donde en muchos casos son allegadas a él.

– ¿Y qué le digo Laura Stratta?

-Que lo iba a consultar con el gobernador. Y la respuesta que le dio al senador Morchio es que lo habló con el gobernador y que iban a seguir adelante con estos nombramientos. Mañana es la audiencia pública y se trataría en la última sesión que se realizará a fines de noviembre. Con lo cual es un atropello porque hay un gobierno que se está yendo, hay otro gobierno que fue electo. Y durante todos estos años no se ha mostrado respeto por las instituciones. Se han nombrado “a muchos amigos” en estos lugares, a gente muy allegada. La verdad que realizar estos nombramientos cuando el gobierno se está yendo, es un atropello a la institucionalidad.

– ¿Qué van a hacer con las adscripciones? Porque tenemos entendido que el gobernador electo quería cortarlas o limitarlas.

-Hay una situación de abuso en las adscripciones. Como en todo… habrá algunas situaciones en las que serán necesarias, pero hay otras situaciones de abuso y en esas se está poniendo el ojo. No estoy en condiciones de cuáles serán las medidas al respecto, pero sí decir que están en estudio algunas cuestiones y que el equipo técnico de Rogelio Frigerio está analizando distintas alternativas.

-En el último mandato de Jorge Busti, emitió un decreto para dar marcha atrás con los nombramientos que había realizado el gobernador Sergio Montiel. Se adoptará alguna medida similar, porque el festival de nombramientos parecería no tener límites.

-Lo estamos siguiendo de cerca. En mi nuevo rol de secretario de Legal y Técnica lo estamos analizando. Se están nombrando a un montón de personas no solo en la Cámara de Diputado y en la de Senadores. Todos los días nos estamos enterando de nombramientos, por ejemplo, en ENERSA y en otros organismos donde se están nombrando a un montón de parientes y amigos y pasan a planta permanente. A esas situaciones las estudiaremos caso por caso. Y en los casos que no correspondan o no respondan a la normativa vigente, seguramente, vamos a plantear que se retrotraigan.

-Muchas de esas designaciones se hicieron antes datada, con fecha diciembre del año pasado.

-Así es. Se hicieron con fecha diciembre del año pasado de modo que al tener un año de antigüedad pasen a planta y tengan la garantía de la estabilidad. Por eso, a nosotros nos parece que hay que analizar caso por caso. Pero, vemos muchos casos de designaciones indiscriminadas. Incluso el gobernador Bordet se jactaba de no haber aumentado la planta permanente, sin embargo, en esta última etapa la ha aumentado y de forma significativa.

-Se conoce alguna cifra de cuántas personas se está hablando.

-En la Legislatura se mantienen el mayor de los secretos. Es muy difícil de acceder incluso para los legisladores. En el Senado han existido, por ejemplo, alrededor de 90 designaciones; entre ellos muchos que provienen del Poder Ejecutivo e incluso hasta legisladores actuales, lo cual es una vergüenza. Y ellos perjudican también al empleado de carrera que ha trabajado toda su vida y nunca pudo ascender. He hablado con muchos empleados que están indignados con esta situación.

-Y habrá que ver cómo se hablará o se acordará con el Gremio Legislativo, cuya conducción que en los últimos 20-25 años ha mirado para otro costado.

-El gobernador Frigerio tiene la decisión que todas aquellas cuestiones que no están hechas de acuerdo a lo que establece la ley, se tendrán que retrotraer. Nosotros vamos a estudiar caso por caso y en todos los organismos… porque la verdad es que estas cosas generan indignación. Porque uno cuando ve el resultado del domingo (por el balotaje) uno ve un mensaje de la ciudadanía y es ¡basta! de estas cosas tanto a nivel nacional como provincial. Y nosotros tenemos que cambiarlas, porque si no haríamos más de lo mismo. No hay margen para los errores ni para la distancia entre lo dicho y lo hecho. También percibimos que la ciudadanía reclama mayor cercanía de la clase política, de austeridad. Nos ha remarcado muchísimo el gobernador Frigerio el tema de la austeridad, por supuesto, el tema de la transparencia y tener mucha gestión… estar en la gestión. También en la reunión que hemos tenido ayer que fue una especie de gabinete ampliada informal porque todavía no estamos en funciones, se habló de todas estas cosas y de poner énfasis en la gestión. Hay muchos organismos que tienen recursos, pero después por mala gestión, burocracia o distintos motivos no ejecutan la plata que tienen asignada. Es decir, no gastan la plata que tienen asignada, lo cual es una barbaridad, por ejemplo, en viviendas: 7 por ciento de los fondos nacionales fueron gastados el año pasado. Una sub ejecución tremenda. Y eso atenta contra la gente, que necesita de la vivienda y que es tan sensible y tan necesaria para la gente.

