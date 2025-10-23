Video: así fue el brutal choque en Ruta 9 que dejó al menos tres muertos

Una cámara de la Municipalidad de Campana captó el instante en que un camión despistó y provocó una colisión múltiple en la Ruta 9.

El trágico accidente ocurrió este miércoles sobre la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando un camión perdió el control y embistió a otros vehículos. La secuencia, registrada por las cámaras municipales, muestra cómo uno de los vehículos impactó contra la banquina, generando un choque en cadena que involucró a dos camiones, una camioneta y un auto.

Según confirmaron fuentes policiales, tres personas perdieron la vida en el siniestro. Entre las víctimas se encuentra el conductor de una Peugeot Partner, que quedó completamente incinerada, y dos ocupantes del camión con acoplado, cuya cabina se incendió luego del impacto que se generó.

Además, tres sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona: el conductor y el acompañante de un Citroën C4 gris, que sufrieron lesiones leves, y el chofer del camión Iveco, con quemaduras y hematomas. Personal de Bomberos y Policía Científica trabajó durante horas para rescatar a todos los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.

Cómo sigue la investigación

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del choque: llamas intensas, humo negro y vehículos totalmente calcinados. La camioneta utilitaria quedó carbonizada en el habitáculo, mientras que el camión que transportaba verduras perdió la totalidad de su cabina y parte de la carga.

El tránsito permaneció interrumpido por varias horas debido a la magnitud del operativo y a la congestión que se extendía por varios kilómetros en la ruta. Las autoridades advirtieron que las tareas de remoción y peritaje podrían extenderse durante todo el día.

El caso quedó a cargo de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni el estado actualizado de los heridos.