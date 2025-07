Trump le pone un ultimátum a Rusia: le aplicará aranceles “muy severos” si no acuerda el fin de la guerra en 50 días

Habló junto al secretario general de la OTAN, que confirmó el envío de material militar

Luego de la expectativa que había generado con la promesa de una “declaración importante” sobre Rusia, el presidente norteamericano, Donald Trump, incrementó la presión sobre Vladimir Putin al anunciar este lunes que le aplicará a su país “aranceles secundarios muy severos” en caso de que no haya un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania “en 50 días”.

“Estoy decepcionado con Putin porque pensé que habríamos tenido un acuerdo hace dos meses, pero parece que no llega. Así que basándonos en eso, vamos a aplicar aranceles secundarios muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días”, advirtió Trump durante una conferencia de prensa conjunto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. “Es muy sencillo. Y serán del 100%. Así son las cosas. Puede ser más simple. Así son las cosas”, agregó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente Donald Trump, en el Salón Oval.Evan Vucci – AP

No estaba claro si Trump pretendía decir “sanciones secundarias” en referencia a las que afectan a los países compradores de energía rusa -que aislarían más a Moscú- o si quería decir que impondría aranceles del 100% a las importaciones rusas, ya afectadas por sanciones a raíz de la invasión a Ucrania.

“De nuevo, es una guerra que nunca debería haber empezado”, dijo luego el líder republicano, que con los últimos anuncios confirmó el drástico giro en su postura sobre la guerra. Desde que asumió su segundo mandato, el 20 de enero pasado, no había autorizado envíos de ayuda militar a Kiev.

Además de la amenaza arancelaria, los aliados europeos tienen previsto comprar material militar y transferirlo después a Ucrania. Rutte dijo que “la rapidez es esencial en este caso” y que el acuerdo debería hacer que Putin “reconsidere” las negociaciones de paz.

Trump anunció en el Salón Oval que los países europeos comprarán armas fabricadas en Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defenderse en su guerra contra Rusia. “En pocas palabras, vamos a fabricar armas de alta gama y serán enviadas a la OTAN”, señaló el presidente norteamericano, que ya había hecho un anticipo de la medida durante el fin de semana.

“Esto es realmente grande”, acotó Rutte, quien ha coordinado los esfuerzos europeos para enviar a Ucrania más armas para defenderse de la invasión rusa.

“Hicimos un trato hoy en el que vamos a estar enviándoles armas y ellos van a estar pagando por ellas. Nosotros, Estados Unidos, no haremos ningún pago. No las compraremos, pero las fabricaremos y ellos las pagarán”, explicó Trump.

Además de la amenaza arancelaria, los aliados europeos tienen previsto comprar material militar y transferirlo después a Ucrania. Rutte dijo que “la rapidez es esencial en este caso” y que el acuerdo debería hacer que Putin “reconsidere” las negociaciones de paz.

Trump anunció en el Salón Oval que los países europeos comprarán armas fabricadas en Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defenderse en su guerra contra Rusia. “En pocas palabras, vamos a fabricar armas de alta gama y serán enviadas a la OTAN”, señaló el presidente norteamericano, que ya había hecho un anticipo de la medida durante el fin de semana.

“Esto es realmente grande”, acotó Rutte, quien ha coordinado los esfuerzos europeos para enviar a Ucrania más armas para defenderse de la invasión rusa.

“Hicimos un trato hoy en el que vamos a estar enviándoles armas y ellos van a estar pagando por ellas. Nosotros, Estados Unidos, no haremos ningún pago. No las compraremos, pero las fabricaremos y ellos las pagarán”, explicó Trump.

Mark Rutte y Donald Trump, en la reunión en el Salón Oval.Kevin Dietsch – Getty Images North America

“Tengo que decirles que Europa tiene mucho espíritu para esta guerra. Cuando me involucré por primera vez, no pensé que lo hicieran, pero lo hacen”, dijo Trump. “Esta no es la guerra de Trump. Estamos aquí para terminarla y detenerla”, afirmó.

Trump y Rutte señalaron que Alemania suministrará a Ucrania una gran cantidad de armamento, incluidos sistemas de defensa antimisiles Patriot, como parte de la iniciativa más amplia de Estados Unidos y la alianza atlántica para apuntalar las defensas ucranianas.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorious, tiene previsto reunirse más tarde el lunes con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para discutir las transferencias de Patriot, que Trump y Rutte dijeron que podrían producirse en cuestión de días.

Las baterías de defensa antimisiles Patriot, uno de los sistemas más avanzados que posee Estados Unidos, es el único capaz de detener los ataques aéreos rusos sobre territorio ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con un sistema de misiles antiaéreos durante una visita a un campo de entrenamiento en Pomerania Occidental, Alemania.Jens Buettner – DPA

Trump se quejó de que Putin siguiera ordenando el lanzamiento de ataques sobre Ucrania incluso después de haber mantenido llamadas telefónicas “muy agradables”, en las que mostraba su deseo de alcanzar un acuerdo de paz.

“Hablo mucho con [Putin] sobre conseguir que esto se haga. Y siempre digo: ‘Bueno, ha sido una llamada muy agradable’. Y luego se lanzan misiles contra Kiev o alguna otra ciudad”, dijo Trump durante la reunión en Washington. “Él sabe lo que es un acuerdo justo”, añadió.

Luego, al ser consultado sobre si Putin escalara más en guerra, y hasta dónde está dispuesto a llegar en respuesta, Trump le respondió al periodista: “No me hagas una pregunta así”.

En tanto, el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, el teniente general retirado Keith Kellogg, visitó Kiev el lunes, según un alto funcionario ucraniano, justo antes de los anuncios de Trump en la Casa Blanca.

Las fuerzas rusas lanzaron en la madrugada de este lunes un ataque aéreo combinado en Shostka, en la región norteña ucraniana de Sumy, con bombas planeadoras y drones, en el que dos personas murieron, informaron las autoridades locales. Cuatro más resultaron heridas, incluido un niño de 7 años.