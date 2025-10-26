Triunfo de La Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos.

La Alianza La Libertad Avanza celebra el resultado electoral que consagra a la coalición como la fuerza más votada en la provincia. El apoyo al presidente Javier Milei fue el protagonista y afirmó que el voto de los entrerrianos ratifica el mandato de cambio profundo que el país inició hace menos de un año. Representando a Entre Ríos, ocuparán sus bancas en el Congreso nacional, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, como senadores; y Andrés Laumann y Alicia Fregonese y Darío Schneider, como diputados.

Desde el búnker provincial de La Alianza La Libertad Avanza, en Paraná, Joaquín Benegas Lynch ya electo senador nacional, agradeció el acompañamiento de los entrerrianos y subrayó que el resultado representa “una señal clara de confianza en el rumbo de la libertad y el orden que impulsa el presidente Milei. Tenemos un gran desafío por delante, porque la libertad no es un destino, sino una batalla que se defiende todos los días”.

El pueblo de Entre Ríos habló con contundencia y demostró querer reformas estructurales. “Este triunfo no es personal ni partidario, es una victoria de las ideas de la libertad, de quienes creen en el mérito, el trabajo y la responsabilidad individual. La sociedad argentina ratificó dejar atrás 100 años de decadencia, ratificó ir hacia un país más libre, con crecimiento, con más trabajo, con menos impuestos”, expresó Benegas Lynch.

A partir del 10 de diciembre, con la nueva configuración del Congreso, los legisladores se concentrarán en impulsar las reformas del presidente. “Por fuera del kirchnerismo, hay otras fuerzas políticas con las que se puede conversar y con las que tenemos puntos de acuerdo. Esperamos trabajar en conjunto de cara al futuro. Queda claro que somos más que los que quieren volver al pasado”, agregó Benegas Lynch.

El acto de cierre incluyó palabras de agradecimiento al Gobernador, Rogelio Frigerio, por estar alineado con las ideas del presidente; a los fiscales, voluntarios y “a cada uno de los entrerrianos de bien que se animó a defender este proyecto con coraje y convicción. Hoy Entre Ríos votó violeta, y votó futuro”, concluyó el senador electo.

“Es la primera elección que enfrentamos como partido nacional en los 24 distritos. La Libertad Avanza creció muchísimo en todo el país. Se confirmó que La Libertad Avanza es la principal fuerza de cambio del territorio nacional”, afirmó, por su parte, Roque Fleitas, presidente de esta fuerza política en Entre Ríos.