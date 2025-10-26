La Libertad Avanza fue clave en el triunfo oficialista y consolida su crecimiento en Concordia

Concordia. En una jornada electoral histórica, la alianza oficialista obtuvo un amplio respaldo en la ciudad, en un contexto de alta participación y normal desarrollo del comicio. Dentro de ese frente, La Libertad Avanza se consolidó como el principal motor político, aportando estructura, fiscalización y una base militante que resultaron decisivas en el resultado final.

Los datos oficiales confirmaron el crecimiento sostenido del espacio liberal, que logró captar una porción significativa del electorado independiente y de sectores desencantados con la política tradicional. La campaña, basada en el contacto directo con los vecinos, el trabajo territorial y la presencia en redes sociales, le permitió al espacio liberal reforzar su identidad y ganar protagonismo en distintos barrios de la ciudad.

“Este triunfo demuestra que las ideas de la libertad tienen cada vez más apoyo entre los concordienses. Es un paso más en el camino hacia una Concordia más moderna, productiva y libre”, expresó el Dr. Ignacio Cabrera, presidente de La Libertad Avanza Concordia, al cierre del escrutinio.

Cabrera, quien lidera la organización local desde su fundación, destacó además el compromiso de los equipos que trabajaron durante toda la jornada:

“Contamos con un grupo de fiscales, voluntarios y dirigentes que defendieron cada voto con enorme responsabilidad. La jornada fue ejemplar y demuestra que se puede hacer política con honestidad, trabajo y convicción. Concordia dio un mensaje claro: hay una ciudadanía que quiere libertad y desarrollo”.

El resultado ratifica la importancia política del espacio liberal dentro del frente oficialista, donde la participación de La Libertad Avanza fue clave tanto en la fiscalización como en la movilización de votantes. En distintos establecimientos educativos, los fiscales del espacio celebraron el desarrollo ordenado del proceso electoral y destacaron la buena organización de la boleta única de papel, implementada por primera vez en la ciudad.

Un nuevo escenario político

El avance de La Libertad Avanza en Concordia refleja un cambio en la composición política local. En los últimos años, el espacio liberal ha logrado instalar una nueva agenda basada en la reducción del gasto público, la eficiencia del Estado y el impulso a la actividad privada, ideas que cada vez ganan más terreno entre jóvenes, profesionales y emprendedores.

Desde el espacio señalan que este crecimiento se debe al trabajo territorial constante y a la coherencia en el discurso liberal, que logró interpelar a votantes que antes se mantenían al margen de la política.

“Este resultado no es casual. Es fruto de años de trabajo, de formar equipos y de sostener nuestras convicciones aun cuando no era fácil hacerlo. Hoy los concordienses reconocen ese esfuerzo y lo acompañan en las urnas”, subrayó Cabrera.

Proyección provincial y nacional

El fenómeno liberal en Concordia se replica en distintos puntos de Entre Ríos, donde La Libertad Avanza continúa expandiendo su estructura y consolidando referentes locales. Este avance fortalece la presencia del espacio dentro del escenario provincial, proyectando un papel cada vez más influyente en la política entrerriana.

El resultado posiciona a La Libertad Avanza Concordia como un actor de peso en el futuro político de la ciudad y como un ejemplo de organización dentro del movimiento liberal en el país.

“Seguiremos trabajando por una Concordia más libre, más productiva y con oportunidades reales para todos. Esto recién empieza”, concluyó Cabrera, anticipando una etapa de consolidación y expansión del espacio.

Reconocimiento y unidad dentro de la alianza

Finalmente, el Dr. Ignacio Cabrera destacó la invalorable colaboración y compromiso de los demás partidos integrantes de la Alianza, cuyo trabajo conjunto fue determinante para alcanzar este resultado histórico. En ese sentido, subrayó que el esfuerzo colectivo de todas las fuerzas permitió consolidar un proyecto político común, basado en la defensa de los valores republicanos y la libertad individual.

El triunfo en Concordia se suma al impactante 54% obtenido a nivel provincial, una cifra que refleja el contundente respaldo de los entrerrianos a las ideas de la libertad y al proceso de transformación que impulsa la nueva generación de dirigentes en toda la provincia.

