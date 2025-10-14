Traslado y nueva indagatoria en el caso Laurta: fuerte expectativa en Concordia

Durante la mañana de este miércoles se espera el traslado del imputado Pablo Laurta desde la ciudad de Gualeguaychú hacia la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, donde deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el homicidio de Martín Palacios, un hecho que mantiene en vilo a la comunidad local.

Según se informó, el arribo de Laurta está previsto para las 9:00, y el operativo de traslado contará con una discreta pero reforzada custodia policial, dadas las características del caso y el impacto que ha tenido en la opinión pública.

En las últimas horas trascendieron imágenes de una cámara de seguridad de un colectivo de larga distancia, que captaron el momento en que el acusado llegó a la terminal de Concordia, registro que ahora forma parte del expediente judicial.

La investigación, que continúa bajo estricto hermetismo, busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales del acusado. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, tras la audiencia de indagatoria, podrían definirse nuevas medidas procesales, entre ellas el pedido de prisión preventiva.

El caso Laurta–Palacios ha generado un amplio seguimiento en medios locales y provinciales, dado el perfil del imputado y la gravedad del delito que se le atribuye. Se espera que las próximas horas sean decisivas para el avance de la causa.