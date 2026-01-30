WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Pierre Gasly comandó el A526 todo el viernes y fue el piloto que más giró. Lewis Hamilton registró la vuelta destacada de la semana y Mercedes fue el team con más recorrido. Todas las fotos de los nuevos coches en pista

Aunque faltan 43 días para que los coches comiencen a girar de manera oficial en las prácticas del Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 ya está en marcha con su esperada y revolucionaria nueva era. Este viernes se terminó el último día de los cinco disponibles para empezar a probar los monoplazas de las flamantes reglamentaciones en el Shakedown Week en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

En total, Alpine contabilizó 349 vueltas durante los tres días de actividad habilitados (1625 kilómetros recorridos) entre Franco Colapinto (118 giros) y Pierre Gasly (231). Hoy el francés fue el corredor que más estuvo en pista con 164 vueltas y un mejor tiempo de 1:17.707, teniendo en cuenta que Hamilton firmó el giro más veloz de toda la semana este viernes con 1:16.348. Norris (1:16.594), Leclerc (1:16.653) y Piastri (1:17.446) lo siguieron en los registros del viernes.

Hay que destacar que las escuderías no fueron a marcar tiempos a estas pruebas e incluso las estadísticas de los cronómetros, que dio a conocer el medio The Race, no son oficiales.

Tras cinco días de acción, Mercedes fue la escudería que más vueltas acumuló a lo largo de la semana (500), seguido por Ferrari (437), Haas (390), Alpine (349), Racing Bulls (321), Red Bull Racing (303), McLaren (287), Audi (240), Cadillac (164) y Aston Martin (64).

El detalle en estos números es que Williams no logró llegar a tiempo a las pruebas de Barcelona y fue la única escudería que se ausentó, aunque Aston Martin tampoco pudo completar todos los días disponibles. Tras un debut problemático sobre el cierre de la jornada de ayer, donde giraron apenas 4 vueltas, hoy tuvieron una actividad normal con Fernando Alonso al volante.

En este contexto, el director general de Alpine, Steve Nielsen, dejó sus sensaciones de los días de actividad. “Nuestro objetivo para la próxima temporada es ser más competitivos y lograr una recuperación sostenida del rendimiento, no solo al comienzo del año, sino a lo largo de toda la temporada”, explicó.

El directivo aseguró que la primera salida a pista de Gasly en Silverstone la semana pasada durante el día de filmación dejó “más preguntas que respuestas” y que la actividad en Barcelona permitió “resolver algunas de ellas y encontrar soluciones”, especialmente en el tema de la “recuperación de energía”.

Esta nueva generación de coches, según Nielsen, “tiene velocidades en línea recta mucho más altas que las que habíamos visto antes, así como menos carga aerodinámica en las curvas”.

“Hay nuevas normas y también un nuevo proveedor de unidades de potencia, así que hay mucho que aprender”, reconoció sobre la asociación con el motorista Mercedes, que reemplaza a la fabricación propia de Enstone. “No ha habido sorpresas. Esta semana se ha dedicado principalmente a repasar los sistemas y procedimientos y a familiarizarse con el coche, no solo para el equipo, sino también para los pilotos”, agregó.

Nielsen reconoció que el día de la primera salida a pista, el lunes con Franco Colapinto, tuvieron algunos contratiempos lógicos del estreno: “El primer día, el lunes, no dimos tantas vueltas ni recorrimos tantos kilómetros como queríamos, algo previsible con un coche completamente nuevo. Hemos estado revisando los procedimientos y los cambios básicos de configuración para ver cómo responde el coche”.

Si bien se conocieron tiempos y algunos detalles de los equipos, uno de los líderes de Alpine reconoció que hoy en día todo es una gran especulación sobre el nivel de los rivales: “Todo el mundo está sentado mirando los datos y los tiempos por vuelta, tratando de adivinar qué cargas de combustible y modos de motor están utilizando los demás. Pero, al final, solo conoces los tuyos y solo puedes especular sobre los demás. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Dudo mucho que muchos equipos hayan mostrado sus cartas o hayan hecho pruebas competitivas reales”.

La F1 tendrá ahora un breve descanso antes de dos pruebas fundamentales para el inicio del calendario formal: la pretemporada en Baréin. Girarán primero del miércoles 11 al viernes 13 de febrero enla primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

De todos modos, habrá actividad por fuera de los circuitos porque cuatro teams presentarán sus diseños para la temporada 2026: el martes 3 de febrero será el turno del FW48 de Williams, el domingo 8 lo hará Cadillac y finalmente el lunes 9 habrá doble presentación con McLaren y Aston Martin.

LAS FOTOS DE LOS NUEVOS COCHES DE LAS ESCUDERÍAS

El flamante MCL40 del campeón McLaren con un diseño negro, ya que todavía no dieron a conocer su livery oficial (Foto: @McLarenF1) El A526 de Alpine El VCARB 03 que desarrolló Racing Bulls Cadillac lució un diseño provisorio: el próximo domingo 9 de febrero hará su presentación formal Audi, que reemplazará a Sauber tras más de tres décadas en la F1, sacó a pista el R26 Así luce el RB22 que comandarán Max Verstappen e Isack Hadjar El nuevo W17 de Mercedes El nuevo SF-26 de Ferrari Así es el AMR26 que desarrolló Newey para Aston Martin (Foto: @F1)