Sergio Berni apoyó la “mano dura” de Patricia Bullrich: “Los gobiernos progresistas son hipócritas”

El senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre el asesinato de Umma, la hija del custodio de la ministra Patricia Bullrich y apoyó las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional en materia de seguridad.

“Celebro que algunos sectores políticos, mirados como mano dura o extrema derecha, pongan en discusión la problemática desde el punto de vista legislativo, para llevar reformas. No es difícil terminar con este flagelo porque estamos hablando de un delito con una precariedad absoluta. Si no, fíjese que la policía de la provincia de Buenos Aires es la que más rápido resuelve sus homicidios”, aseguró el legislador.

Y remarcó: “No es común que una policía en menos de dos horas ya tenga identificados a los delincuentes. Cuando pasa eso es porque estamos ante una precariedad muy importante del delito, que si no se termina es porque no hay una coherencia legislativa a la hora de tener que plantear esta disyuntiva”.

Berni afirmó: “Yo celebro, les puede gustar o no, que un ministro de este gobierno nacional (por Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia) ponga en el tapete a la discusión de las problemáticas para impedir que delincuentes de esta calaña estén en libertad. Y yo soy mucho más duro que Bullrich y Milei, pero no porque estemos haciendo una competencia de quién es más duro. Pero la realidad exige que un delincuente, si no lo previene a tiempo, termina en el asesinato de una nena de nueve años“.

El ex ministro de Seguridad declaró: “Es inaceptable que en la Argentina, un país que no tiene problemática cultural, que no tiene problemática racial ni religiosa, que estemos atravesando por esta situación. Cuando tenemos las herramientas para terminar con este flagelo. Es inaceptable”.

El senador afirmó: “No estamos hablando de un delito sofisticado, estamos hablando de pibes que ni siquiera tienen dónde esconderse cuando cometen un delito. No estamos ante una problemática que no tiene solución. Por eso celebro que haya un Gobierno que ponga en tapete el tema y lo voy a acompañar porque soy un promotor“.

Berni cerró diciendo: “Los gobiernos progresistas, cuando los tocan a ellos, les puedo asegurar que su discurso es mucho más de derecha, casi que piden la pena de muerte. Es una hipocresía de que esto es un tema ideológico, es casi de dejadez, de no ponerse a discutir porque la policía es responsable de todo”.