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La 29° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo en la localidad de Maciá. La presentación oficial se realizó en el Museo Casa de Gobierno, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante el lanzamiento, la directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, agradeció a los medios por “el acompañamiento para seguir difundiendo los eventos populares de la provincia donde se expresa nuestra cultura y nuestra identidad”.

El presidente municipal de Maciá, Ariel Muller, destacó: “Agradecemos al gobierno provincial. Tenemos muchas expectativas y nos estamos preparando para recibirlos de la mejor manera”.

Por su parte el senador provincial por Tala, Juan Diego Conti, señaló que se trata de una fiesta “que año a año sigue creciendo. Maciá se viste de fiesta y está con muchas ganas de recibir a todos este fin de semana”.

También estuvo presente la directora de Cultura de Maciá, Marta Cappa, quien brindó detalles de la cartelera artística. Durante la presentación, además, se pudo disfrutar de la danza a cargo de una pareja de bailarines, que ofreció un anticipo de lo que se vivirá en la fiesta.

Sobre el evento

En esta edición, productores, expertos y la familia apícola del país y el exterior se reunirán para participar del 25° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, el 16° Concurso Internacional de Fotografía Apícola y la 16° Expo Ovina. La programación se completa con dinámicas a campo, conferencias, paneles y espacios apícolas, junto a sectores artesanales y comerciales, tanto internos como externos.

En el escenario mayor, la grilla artística ofrecerá el viernes 20 las presentaciones de Alma Montielera, Dúo Caminos y su Banda, Dejavu, La Beriso y La Banda del KBE. El sábado 21 será el turno del Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre, Mestizo, La Delio Valdez y el DJ Alan Gómez. En tanto, el domingo 22 se presentarán el Ballet El Gurí, Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez, la Escuela de Danzas Habibi, Antonio Tarragó Ros, Damas Gratis y el Grupo Capricho.

Las entradas generales pueden adquirirse de manera online. Los menores de 12 años abonan un seguro en puerta. Las ubicaciones con sillas se encuentran disponibles mediante venta digital y no se permitirá el ingreso con sillones.