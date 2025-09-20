¿Qué exporta cada provincia argentina?

¿Cuál es la principal exportación de cada una de las 24 jurisdicciones de nuestro país? Una matriz productiva y exportadora atravesada por la agroindustria. Las provincias y sus especializaciones: desde soja hasta litio, pasando por maíz, autos y petróleo.

Análisis Litoral tomó como ejemplo la información aportada en 2023 por la Bolsa de Comercio de Rosario, por lo que desconocemos si aun a la fecha se hizo una actualización de los volúmenes exportables a la fecha 2025 .

En el extenso territorio argentino, la exportación no es una actividad uniforme, sino un mosaico de especializaciones regionales. Cada provincia, con su propio conjunto de recursos y ventajas competitivas, desempeña un papel crucial en la economía nacional al exportar productos que van desde commodities y alimentos hasta bienes manufacturados y tecnología.

En este sentido, la Región Centro es protagonista de las exportaciones agroindustriales argentinas. Así, de acuerdo con INDEC, Santa Fe es responsable de prácticamente la totalidad de las exportaciones de harina de soja, principal producto de exportación argentino. Al mismo tiempo, los principales productos que se exportan desde Córdoba y Entre Ríos son maíz y trigo, respectivamente. Prácticamente una de cada tres toneladas de maíz que se exportan se producen en Córdoba. Las mejores perspectivas del agro de cara al 2024 esperan potenciar el crecimiento exportador de estas provincias, especialmente en estos tres principales cultivos para la agroindustria argentina.

Además de Santa Fe y el enorme protagonismo de la industria aceitera sobre su comercio exterior, otras provincias tienen fuertes especializaciones en sus exportaciones. En este sentido, Mendoza explica una porción gigante de las exportaciones nacionales de vino, mientras lo mismo podemos decir de Misiones y la yerba mate, Buenos Aires y los autos, La Rioja y las aceitunas, Río Negro y las peras, Corrientes y el arroz, entre otras provincias. Como puede verse en algunas de estas provincias, el peso de las economías regionales en el comercio exterior argentino es enorme. Ampliado a todas las cadenas agro, no debe olvidarse que la agroindustria fue responsable de 3 de cada 5 dólares que se generaron por exportaciones en 2022.

Por otra parte, con un crecimiento formidable de las inversiones y la producción, el carbonato de litio ha pasado a tener un rol protagónico en las exportaciones de Jujuy y Catamarca. A medida que sigan madurando los proyectos en curso, el Complejo Litio también espera ser protagonista de las exportaciones de Salta, con crecimientos productivos y exportadores, que esperan ser de dos dígitos por los próximos años. Asimismo, el mineral que históricamente ha tenido más peso en las exportaciones mineras argentinas ha sido el oro, producto clave de las exportaciones de Santa Cruz y San Juan.

Asimismo, el rol preponderante del yacimiento de Vaca Muerta en la producción de hidrocarburos viene potenciando las exportaciones de Neuquén, que se multiplicaron casi por cuatro el año pasado, apuntaladas por una mayor producción de petróleo crudo. El alentador panorama de la energía para los próximos años se explica fundamentalmente por el potencial y las inversiones en este yacimiento. Sin embargo, la cuenca del golfo San Jorge sigue siendo una cuenca prolífica para la producción de petróleo y gas a nivel nacional, lo que explica el peso de Chubut en las exportaciones del petróleo argentino.

A continuación, y a modo de cierre, se detallan los principales productos exportados por cada provincia en el año 2022. Para conocer el peso de cada provincia en las exportaciones argentinas y su principal socio comercial, se remite al lector a este artículo del Informativo Semanal BCR.

Santa Fe

La invencible provincia de Santa Fe exportó en 2022 más de 19.162 millones de dólares en bienes; principalmente exportó subproductos y aceite de soja. También se destaca la exportación de biodiesel, trigo, maíz y carne bovina.

Buenos Aires

En 2022 la provincia exportó 33.024 millones de dólares. El podio de productos exportados se compone en primer lugar por vehículos automóviles terrestres, seguido por maíz y en tercer lugar carne bovina.

Catamarca

La provincia exportó 201 millones de dólares en el año 2022, el principal producto exportado fue el carbonato de litio, en menor medida se exportó también maíz y soja.

Chaco

La provincia exportó un total de 516 millones de dólares el año pasado, entre los principales productos se encuentra el maíz, la soja y fibras de algodón.

Chubut

En 2022 Chubut exportó 2.575 millones de dólares explicados principalmente por la exportación de petróleo y combustibles. También se destaca la exportación de mariscos y lanas elaboradas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En 2022 CABA exportó un total de 311 millones de dólares, se destaca la exportación de productos farmacéuticos, aceites esenciales y máquinas y aparatos eléctricos.

Córdoba

La provincia de Córdoba exportó en 2022 un total de 12.851 millones de dólares, los principales bienes exportados por esta provincia son el maíz, la soja, vehículos automóviles y maní.

Corrientes

En 2022 exportó más de 273 millones de dólares en bienes, de los cuales se destaca el arroz, los cítricos y la yerba mate.

Entre Ríos

La provincia exportó 1.911 millones de dólares en el año 2022. Los principales bienes exportados por la provincia son el trigo, el maíz, la soja, carne aviar y bovina.

Formosa

En 2022 Formosa exportó 40 millones de dólares en bienes, principalmente en arroz, maíz y soja.

Jujuy

En 2022 la provincia exportó más de 873 millones de dólares en bienes, destacándose el carbonato de litio. También se destacan las exportaciones de cítricos y legumbres.

La Pampa

La provincia exportó más de 1.205 millones de dólares en bienes, de los cuales se destacan las exportaciones de maíz, carne bovina, trigo, soja y cebada.

La Rioja

En 2022 la provincia exportó más de 186 millones de dólares en bienes. Se destaca la exportación de aceitunas, aceite de oliva, vino de uva y frutas secas.

Mendoza

La provincia exportó más de 1.601 millones de dólares en bienes durante el año 2022. Principalmente exportó vino de uva, materias plásticas, combustible y energía.

Misiones

En 2022 Misiones exportó más de 438 millones de dólares en bienes, principalmente yerba mate, té y tabaco.

Neuquén

La provincia en 2022 exportó más de 2.912 millones de dólares, destacándose la exportación de petróleo y gas natural.



Salta

La provincia en 2022 exportó más de 1.326 millones de dólares. Principalmente exportó maíz y legumbres, aunque también se destacan la exportación de tabaco y piedras y metales preciosos.

San Juan

En 2022 San Juan exportó en bienes más de 1.162 millones de dólares. Se destaca en sus exportaciones principalmente el oro.

San Luis

Las exportaciones de San Luis superaron los 879 millones de dólares. La provincia exporta principalmente maíz, materias plásticas y soja.

Santa Cruz

En 2022 la provincia supero los 2.242 millones de dólares en bienes, principalmente debido a las exportaciones de oro, mariscos y petróleo.

Santiago del Estero

La provincia exportó más de 1.545 millones de dólares en bienes durante el año 2022. Los principales productos exportados por la provincia fueron el trigo, maíz y soja.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La región exportó un poco más de 382 millones de dólares en bienes, destacándose la exportación de petróleo y gas y también de pescados.

Tucumán

La provincia exportó en 2022 más de 953 millones de dólares en bienes. Tucumán se destaca por sus exportaciones del complejo limón y también de cítricos.