El modelo europeo confirma un cambio de patrón atmosférico en Argentina. El bloqueo empieza a debilitarse y dos sistemas frontales traerán lluvias a la zona central, con un descenso marcado de temperaturas hacia la próxima semana.

Durante varias semanas, gran parte del territorio nacional estuvo dominado por un bloqueo atmosférico persistente que limitó el ingreso de sistemas frontales y mantuvo condiciones extremadamente estables, con escasas precipitaciones y temperaturas muy elevadas. Este patrón fue particularmente notorio en la región central del país, donde las lluvias estuvieron prácticamente ausentes durante más de un mes.

En los últimos días, los principales modelos de pronóstico comenzaron a mostrar señales de cambio. En particular, el modelo del Centro Europeo empieza a consolidar una tendencia que ya se venía anticipando: el debilitamiento progresivo del bloqueo que afectó al centro y este del territorio nacional durante cinco a seis semanas consecutivas.

Este cambio en la circulación atmosférica no será inmediato ni uniforme, pero marca el inicio de una transición relevante. La llegada de los primeros sistemas frontales permitirá, de manera gradual, el ingreso de humedad y el desarrollo de precipitaciones en sectores que atraviesan una situación hídrica delicada.

Primer sistema frontal: lluvias dispersas entre miércoles y jueves

El primer sistema frontal frío comenzará a desplazarse sobre la franja central del país entre el miércoles y el jueves. Su avance dará lugar a precipitaciones de carácter disperso y variable, sin una distribución homogénea, pero con impacto en varias provincias clave.

Las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones durante este período serán La Pampa, la provincia de Buenos Aires y algunos sectores de Córdoba. También se esperan lluvias en el sur de la provincia de Santa Fe, donde el ingreso de humedad será algo más marcado respecto a regiones vecinas.

Si bien los acumulados no serían generalizados ni de gran magnitud, este primer evento resulta importante porque representa una señal clara de debilitamiento del bloqueo. La atmósfera comenzará a mostrar mayor permeabilidad al ingreso de nuevos sistemas, algo que no venía ocurriendo en las últimas semanas.

Segundo frente y mayor inestabilidad durante el fin de semana

A medida que avance la semana, el debilitamiento del bloqueo permitirá el ingreso de un segundo sistema frontal, previsto a partir del fin de semana. Este frente tendrá un alcance más amplio y no solo impactará en la zona central del país, sino también en la región del Litoral.

Acumulados de lluvia previstos hasta el próximo domingo según nuestro modelo de referencia ECMWF

Con este nuevo sistema se espera el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del territorio nacional. En una primera etapa, los fenómenos serán aislados y puntuales, pero con el correr de las horas tenderán a generalizarse.

Las condiciones de calor persistente acumuladas durante enero y el inicio de febrero aportaron una importante cantidad de energía a la atmósfera. Esto favorece la posibilidad de que algunas tormentas puedan ser localmente fuertes, con intensidad significativa aunque de manera puntual.

Descenso térmico marcado a partir de la próxima semana

Más allá de las precipitaciones, otro aspecto relevante del cambio de patrón estará dado por la evolución de las temperaturas. Tras un enero dominado por valores extremos y un comienzo de febrero con características similares, se espera un descenso térmico importante.

Anomalía de temperatura prevista la semana del lunes 9 al 16 de febrero según nuestro modelo de referencia ECMWF

Con el pasaje de los sistemas frontales y la rotación del viento al sector sur, comenzará a ingresar una masa de aire más frío. Esto provocará que gran parte de la porción central del país registre temperaturas por debajo de los promedios normales durante la próxima semana.

Este escenario representa una mejora significativa respecto a las condiciones observadas en las últimas seis semanas. Si bien no resuelve de manera inmediata el déficit hídrico acumulado, el cambio de circulación abre la puerta a un patrón más favorable, con mayor frecuencia de lluvias y temperaturas más moderadas.