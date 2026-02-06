WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El periodista no tuvo la mejor de las novedades.

Diversas señales de la televisión están cambiando un poco sus grillas, con A24 no siendo la excepción. Ahora, la página ForoMedios dio una información nueva acerca de la renovada programación que se podrá ver en la pantalla de la emisora.

En sus declaraciones, el sitio confirmó que Sergio Lapegüe estará al frente de un noticiero nocturno, volviendo a los programas de noticias luego de su paso por TN. También, se reveló que no dejará Lape Club Social Informativo, sino que combinará los dos trabajos.

Exactamente, ForoMedios dijo: «Desde el Lunes 9 de Febrero, a las 22hs, llega un nuevo noticiero a A24 y será conducido por Sergio Lapegüe el cual marca el regreso de Lape al mando de un noticiero tras su salida de Todo Noticias. (seguirá en Lape Club Social todas las mañanas)».

Seguramente, las negociaciones entre las partes comenzaron hace tiempo, pero todo se mantuvo en secreto. Con esto, el programa de Baby Etchecopar comenzará a las 23 horas, retrasándose un poco y dándole lugar a la emisión de Lapegüe como apuesta de A24.

Desde el Lunes 9 de Febrero, a las 22hs, llega un nuevo noticiero a @A24COM y será conducido por Sergio Lapegüe el cual marca el regreso de Lape al mando de un noticiero tras su salida de @todonoticias (seguirá en #LapeClubSocial todas las mañanas).



Baby con "#BastaBaby" ocupará… pic.twitter.com/Z97A7uTi9C — foromedios (@forofms) January 30, 2026