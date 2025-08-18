El próximo 20 de agosto a las 14:00 horas, en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, Ciudad de Buenos Aires), se llevará a cabo la presentación del libro Aporte a la Noble Igualdad, de la escritora entrerriana María Rosa Facendini.

La escritora paranaense desarrolló su recorrido profesional en el ámbito de la docencia, la investigación y la gestión académica, donde ha sostenido un constante compromiso con la educación y el conocimiento, tanto en universidades como en diversas instituciones del país.

En esta nueva obra, la autora ofrece un relato autobiográfico que sintetiza siete décadas de experiencias y aprendizajes, donde la Educación, la Ciencia, el Ambiente, la Igualdad y la Democracia se presentan como ejes centrales. El libro toma como hilo conductor una frase del Himno Nacional Argentino —“La noble igualdad”— para proponer una reflexión sobre valores fundamentales de la vida en sociedad.

El texto incluye humor, anécdotas, testimonios y entrevistas, convirtiéndose en una obra cercana y profunda a la vez. Facendini lo concibe como una herencia destinada a inspirar a las futuras generaciones, resaltando la importancia de la transmisión del conocimiento y la memoria.

La presentación en la Casa de Entre Ríos será una oportunidad para acercarse a la obra, dialogar con su autora y compartir un encuentro con la literatura y la cultura de la provincia.