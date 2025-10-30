¿Por qué la BUP?

Agustín Curuchet – Director de Vinculación Ciudadana

Secretaría de Participación y Atención Ciudadana – Gobierno de Entre Ríos

La Boleta Única de Papel marca un cambio histórico en la forma de votar. Con la reciente reforma política impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, Entre Ríos se prepara para implementarla en 2027. Un paso más hacia una democracia más transparente, moderna y cercana a la gente.

La Boleta Única de Papel llegó este año a las elecciones nacionales para marcar un antes y un después en nuestra vida democrática. No solo cambió la manera de votar, sino también la forma en que entendemos el acto electoral: más claro, más simple, más transparente. Un paso adelante que habla de una ciudadanía que crece y de un país que se anima a modernizar sus instituciones.

En Entre Ríos, la reciente reforma política aprobada por la Legislatura provincial estableció que a partir de 2027 también votaremos con Boleta Única de Papel en las elecciones locales. Se trata de una transformación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, convencido de que fortalecer la democracia también implica actualizar sus herramientas y promover más transparencia en cada etapa del proceso electoral.



Aun con miradas distintas y debates intensos, Entre Ríos logró dar un salto de calidad institucional. La aprobación de la reforma demostró que, cuando la política se orienta al bien común, puede mejorar las reglas de juego y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Fue una señal de madurez que trasciende las diferencias partidarias y proyecta una provincia más moderna y participativa.

Durante los últimos meses, miles de entrerrianos participaron de capacitaciones sobre la BUP en todos los departamentos. Fue un trabajo mancomunado entre la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, junto a distintas áreas del Gobierno, la Vicegobernación y la Cámara de Diputados, junto a municipios, escuelas, universidades e instituciones locales que se sumaron con compromiso y vocación de servicio. En cada encuentro se compartieron conocimientos, se resolvieron dudas y se fortaleció algo más que un nuevo modo de votar: el vínculo entre Estado y ciudadanía.

Los jóvenes tuvieron un papel central. Muchos gurises que votaron por primera vez con este nuevo sistema y lo hicieron con entusiasmo, curiosidad y una capacidad de adaptación admirable. Pero también hay que destacar a los adultos mayores, que se acercaron a las urnas con la misma responsabilidad de siempre, demostrando que la democracia se cuida participando, incluso cuando ya no es obligatorio.

Entonces, ¿por qué la BUP? Porque garantiza igualdad de condiciones, porque reduce la confusión y los errores, porque devuelve al votante el control sobre su elección. Porque es un paso concreto hacia una democracia más transparente, moderna y cercana a la gente.

La implementación de la Boleta Única de Papel no resuelve todos los desafíos. Falta mucho por mejorar, por perfeccionar y por seguir aprendiendo. Pero cada avance democrático se construye paso a paso, con convicción y con trabajo. Y este ha sido un paso enorme.

Entre Ríos dio una muestra de madurez cívica. Con diálogo, respeto y participación, fuimos capaces de prepararnos para un cambio que nos iguala ante la urna y nos invita a seguir creciendo como sociedad. Porque fortalecer la democracia no es solo votar: es hacerlo con conciencia, con información y con esperanza en lo que podemos construir juntos.