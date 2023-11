PASES DE FACTURA: Griselda Di Lello criticó a su ex compañero de fórmula Alfredo Francolini

Lo hizo este sábado en el programa “Brisa de Esperanza”, que conduce Alicia Díaz por FM Lourdes. Pasadas las últimas elecciones, el peronismo concordiense comenzó en una especie de ebullición, a partir de su primera derrota en 40 años en nuestra ciudad.

Si bien la dirigencia se ha mantenido callada y sobre todo aquellos que fueron los candidatos, otros que quedaron en el camino en las primarias, como es el caso de Griselda Di Lello, ex compañera de fórmula de Alfredo Francolini, criticó la actitud de Francolini.

“Pensó solo en él. Estuvo pésimamente mal con nosotros y al peronismo lo dejó de lado”, dijo Di Lello en uno de los pasajes de la entrevista.

“A mi me gusta decir las cosas de frente, cosa que a él no. Yo creo que cuando uno se queda mirando su ombligo y lo que le pasa y lo que dicen de uno, no es así. Nosotros nos sentimos abandonados. No sabíamos para que lado ir y la verdad el que conducía el espacio se llama Alfredo Francolini. Y encima nuestro espacio se llamaba Nos Une la Palabra. Perdimos la unión y nos sentimos abandonados”, volvió a repetir Di Lello.

Por último, la docente agregó que, “A nosotros nos costó levantarnos y teníamos una sola meta, que gane el peronismo. Que gane el compañero que había sido elegido y pese a que hubo una situación tensa en el peronismo (Giano-Gay) sobre los votos que no se sabía que había pasado y así sea por dos votos, por un voto o por medio voto, nosotros teníamos que acompañar a un peronista que había sido elegido por el pueblo y ese dirigente peronista que había sido elegido es Armando Gay y en eso teníamos que estar”, fustigó.

La verdad de Francolini

Por su parte, en una entrevista con el programa “Tarea Fina” que conduce Laura Terenzano, por Radio Ciudadana, Alfredo Francolini indicó que “Nunca abandonó la militancia política. Que trabajó siempre, en silencio, para fortalecer el peronismo. Pero aclaró que “jamás” se subiría al escenario con “la persona que me agravió durante toda la interna”. En referencia a quienes lo agraviaron durante la campaña, el viceintendente dijo que “no corresponde estar con una persona que me dijo las cosas que me dijo”. Según recordó, durante la campaña previa a las PASO, “me dijeron que era narcotraficante, que era el Lázaro Báez de Concordia, entre otras cosas”, en obvia alusión al sector del crestismo, que dinamitó a Francolini en las redes sociales.

“Ahora los candidatos siguen como si nada pasó, toda esta ruptura que se hizo en las internas, hizo que fuera difícil después unir a todos. Hay gente dolida que todavía espera gestos que no vinieron y eso fue parte del resultado que tuvimos en octubre”, sostuvo.