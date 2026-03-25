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Una pareja oriunda de Buenos Aires fue interceptada por la Policía en la ciudad de Colón, tras ser acusada de engañar a comerciantes mediante el uso de comprobantes falsos de transferencias.

Según denunciaron los damnificados, los sospechosos realizaban compras y mostraban capturas de supuestos pagos realizados a través de Mercado Pago, pero el dinero nunca se acreditaba en las cuentas.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles 12 de Abril y Laprida, donde efectivos policiales lograron identificar a una mujer de 33 años y a un hombre de 40. Ante la evidencia, ambos entregaron voluntariamente la mercadería adquirida, que fue devuelta a sus propietarios.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, la pareja fue trasladada a la dependencia policial para su identificación. Luego recuperaron la libertad, aunque continúan vinculados a la causa por estafa.