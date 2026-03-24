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En la noche de este lunes, un importante despliegue policial en el marco del Operativo Saturación en el Barrio Belgrano Sur de la ciudad de Concordia culminó con la detención de un hombre de 21 años que era intensamente buscado a nivel internacional. El procedimiento se llevó a cabo a las 22:25 en la intersección de calle Tucumán y las vías férreas.

El aprehendido fue identificado como Carlos Damián Araujo, con domicilio en calle A. Luque al 300. Según el reporte oficial de la Comisaría Tercera, el sujeto intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia de los efectivos, iniciándose una persecución por la zona de las vías.

Persecución y “operativo cerrojo” en el Arroyo Manzores

Durante la huida, el sospechoso se despojó de diversos elementos, entre ellos sustancias prohibidas y proyectiles, para luego intentar ocultarse en el bañado del Arroyo Manzores, una zona caracterizada por la densa maleza.

Sin embargo, la rápida respuesta de las distintas áreas de la Policía de Entre Ríos permitió establecer un “operativo cerrojo” que terminó con la localización y captura del joven a los pocos metros de su ingreso al sector del bañado.

Alerta Roja de Interpol: los antecedentes del detenido

Tras la identificación de rigor, el sistema informático policial arrojó un resultado de alta peligrosidad: Araujo poseía un Pedido de Captura Internacional (Alerta Roja) solicitado por Interpol de la República Oriental del Uruguay (R.O.U.).

Dicha solicitud, con fecha del 23 de febrero de 2026, vincula al detenido con delitos de “Tráfico Interno de Armas y Reiterados Delitos de suministro de estupefacientes” en el vecino país.

Cocaína, divisas y municiones

En el lugar de la aprehensión y en el trayecto de la fuga, los uniformados lograron recuperar los elementos descartados por el sospechoso. El inventario de lo secuestrado detalla una actividad vinculada directamente al narcotráfico:

• Cocaína: 28 envoltorios con un peso total de 42,6 gramos.

• Efectivo: $866.800 pesos argentinos y $8.000 pesos uruguayos.

• Municiones: 9 cartuchos calibre .32 auto y 24 cartuchos calibre .22.

• Tecnología y logística: Una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.

Intervención judicial

Luego del operativo, se dio intervención inmediata al Fiscal Dr. M. Nuñez y a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia, quienes determinarán los pasos a seguir respecto a la situación legal del detenido y el inicio de los trámites de extradición correspondientes ante el pedido internacional.

Fuente: Policía de Concordia