Militantes concordienses presentes en Paraná: una muestra de convicción y alegría libertaria

Este sábado 4 de octubre de 2025, militantes de La Libertad Avanza de Concordia se sumaron con entusiasmo a la convocatoria en Paraná para recibir al presidente Javier Milei, en el marco de una nueva etapa de la campaña nacional.

La jornada estuvo marcada por la alegría, la energía y el compromiso genuino de quienes viajaron desde diferentes puntos de la provincia, reafirmando su convicción en las ideas de la libertad y el cambio profundo que impulsa el gobierno libertario.

A diferencia de las viejas prácticas políticas a las que el pueblo argentino se acostumbró durante décadas, los militantes libertarios se movilizan por convicción y esfuerzo propio. No hay colectivos pagos, viandas con fines clientelares ni promesas de favores: lo que los mueve es la certeza de estar protagonizando un cambio histórico.

“Venimos porque creemos en este proyecto y queremos ser parte del país que está naciendo”, expresó uno de los jóvenes concordienses que participó de la caravana. La escena se repitió con familias enteras, grupos de amigos y referentes locales que, sin banderas partidarias tradicionales, llevaron su entusiasmo y su esperanza a la capital entrerriana.

Gentileza Analia Miranda

La presencia concordiense fue notoria y celebrada por los organizadores, quienes destacaron el espíritu militante que caracteriza a los libertarios: compromiso voluntario, alegría y convicción.

Gentileza : Gustavo Sanchez

En tiempos en que la política busca revalidar su legitimidad ante la sociedad, esta movilización es una señal clara de que algo distinto está ocurriendo: la ciudadanía comienza a involucrarse no por lo que recibe, sino por lo que cree.

Agradecemos la colaboración de : Agustín Villalba, Yaiza Pessolani, Mauricio Retamar