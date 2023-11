Mas vale tarde…: Sindicatos refutan a Bordet por el salario quedó por debajo de la inflación

Compartir esta información

El gobernador Gustavo Bordet dijo en las últimas horas: «Me comprometí con todos los trabajadores y jubilados de la provincia a que los salarios durante mi gestión le ganen a la inflación. Cumplimos el año pasado y este también, porque con el último aumento que otorgamos, el 8,3, quedamos dos puntos y medio arriba de la inflación. Ahora se conocerá el próximo índice el 13 de diciembre y le tocará al gobierno entrante negociar salarios».

El Frente Sindical Docente -que integran la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA)-, que entre miércoles y jueves cumplen una huelga en la Provincia, le respondió que no es así: «El último ofrecimiento de un 8,3% en los haberes de noviembre –a cobrar en los primeros días de diciembre- no reúne esas condiciones, dado que no contiene adelantamientos de pago de incrementos del mes en curso ni con retroactividad, ya que en octubre no hubo aumentos así como tampoco la cláusula que había establecido un porcentaje por encima de la inflación. Tampoco se brindan certezas de cómo finalizará el año en lo atinente a los aumentos acumulados frente una inflación inédita en los últimos años».

A esa posición se sumó también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ahora coincide con los cuatro sindicatos docentes en la denominada Intersindical.

En un documento que se conoció este miércoles, los gremios señalan que la protesta tiene “un claro denominador común. La dignificación de nuestros salarios, claramente ha sido expresada como reclamo en sucesivas reuniones paritarias así como el objetivo por todos compartido y manifestado en innumerables ocasiones por el gobernador en ejercicio, Gustavo Bordet: que ningún salario de las trabajadoras y trabajadores quede por debajo de la inflación”.

Dice el documento: “Hablar de salarios es además dar cuenta de cómo valora una gestión de gobierno las innumerables tareas y funciones sociales que cumplimos los docentes en el sistema educativo y las y los trabajadores del estado en el funcionamiento de una sociedad y sus instituciones. Las trabajadoras y trabajadores garantizamos la presencia del Estado durante la pandemia, fueron nuestros cuerpos y, muchas veces, nuestros recursos e insumos los que sostuvieron la salud, la educación, los servicios y derechos de las y los entrerrianos. Quienes sobrevivimos no podemos ni debemos permitir que violenten nuestros derechos y nos quieran usar como variable de ajuste”.

Al respecto, subraya: “Es inadmisible que en este contexto político, económico y social, ante la angustia que genera en todas y todos los trabajadores la incertidumbre de lo que vendrá, quién estará a cargo del Gobierno provincial ponga en duda la percepción de los salarios. Al igual que el Gobierno, las y los trabajadores necesitamos previsibilidad”.

Los sindicatos docentes pusieron en valor la herramienta de la paritaria, “la que nos ha permitido afrontar muchos momentos difíciles del presente proceso inflacionario, con base en esos principios de democracia sindical de nuestras organizaciones, lo que le han dado un fuerte contenido desde el protagonismo de las y los trabajadores en cada planteo efectuado por nuestras y nuestros paritarios ante la patronal”.

“Esta unidad en la acción del Frente Sindical expresada en los paros de esta semana es un mensaje contundente de cara a cuáles son las demandas impostergables para las trabajadoras y trabajadores, y la agenda que debe ser inmediatamente atendida: Convocatoria urgente a paritarias y garantizar que ningún trabajador ponga en duda su salario y condiciones de trabajo”, cierra el pronunciamiento sindical.