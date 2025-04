Macri confirmó su distanciamiento con Milei: «No lo veo desde que me invitaba a comer milanesas»

El ex presidente afirmó que no mantiene contacto con Javier Milei desde agosto del año pasado. «Ya no lo veo desde que me invitaba a Olivos a comer milanesas», dijo Macri en declaraciones radiales.

En la entrevista aprovechó para apuntarle al entorno presidencial, al que acusó de haber desviado el rumbo inicial del mandatario. «Lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla», lanzó.

El líder del PRO dijo que no se siente opositor pero aclaró que su partido «es una alternativa intermedia entre un extremo y otro». «Una alternativa de centro- derecha que puede ser viable si hay un conjunto de personas que están de acuerdo en el rumbo económico pero no en lo institucionalidad o las formas, y no volver al populismo, pero eso todavía no es así», definió.