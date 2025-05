La tremenda advertencia de Gasly a Alpine tras un decepcionante GP de Miami: “Hay muchas…”

El piloto francés le lanzó un tajante mensaje al equipo por el mal rendimiento en la sexta carrera de la temporada de la F1.

Pasó el GP de Miami, la sexta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y que tuvo como gran ganador a Oscar Piastri de McLaren seguido por su compañero de equipo, el británico Lando Norris y George Russell (Mercedes) completó el podio. Por su parte, Alpine cerró otro olvidable GP, ya que Jack Doohan abandonó en la primera vuelta luego de un toque con Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly finalizó P13 y no sumó puntos.

Sin embargo, eso no fue lo único decepcionante de la escudería francesa a lo largo de todo el fin de semana. En la Sprint shootout, ambos pilotos quedaron eliminados en la SQ1 y en la qualy, el francés quedó P18 mientras que el australiano concluyó P14. Para colmo, los ingenieros de Alpine decidieron realizar cambios en la suspensión del auto de Pierre antes de la carrera, por lo que tuvo que salir desde el pit lane.

A partir de esta serie de errores, el expiloto de Alpha Tauri expresó todo su descontento luego de la carrera: “Ha sido un fin de semana muy difícil en general para nosotros como equipo. Hicimos algunos cambios después de ver en la clasificación algunas cosas en el coche que no funcionaron bien o no rindieron correctamente. Diría que mejoramos un poco, pero aún estamos bastante lejos en cuanto a ritmo en comparación con lo que mostramos en las últimas carreras”, sentenció en diálogo con Motorsport.

Gasly analizó el pobre rendimiento de Alpine en el GP Miami (Foto: archivo)

Luego, lanzó una tajante advertencia al equipo francés de cara al GP de Emilia-Romaña del fin de semana del 16 al 18 de mayo: “Hay muchas preguntas que responder antes de Imola. Y, sí, al salir desde el pitlane, sabíamos que iba a ser difícil, pero sobre todo en cuanto a ritmo, siento que hemos estado bastante flojos todo el fin de semana”, lanzó.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre si los cambios en el coche para el domingo eran por un motivo particular, Gasly explicó: “Solo cambiamos algunas piezas del coche, que no se veían bien en la clasificación. Obviamente, probamos algunas cosas. Esperábamos que lloviera. Son pequeños compromisos, pero al final, deberíamos haber mostrado un rendimiento un poco mejor que el de hoy. Así que, sí, no estoy muy seguro de por qué, pero claramente tenemos que encontrar la manera de recuperar ese rendimiento”.

Finalmente, dejó en claro que no tuvieron el mejor de los fines de semana y avisó que no espera cambios en el monoplaza para Imola: “Simplemente somos demasiado lentos. Creo que no hay mucho más que analizar. Solo necesitamos entender por qué y asegurarnos de que en Imola volvamos con un paquete que rinda como en Yeda y Bahréin. El coche va a ser el mismo. Con ese coche en Yeda y Bahréin, luchábamos por los puntos y hoy estamos muy lejos de conseguirlos. Así que, sí, está claro que algo no salió bien este fin de semana”, concluyó.