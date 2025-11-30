Las aeronaves de combate tuvieron un costo aproximado de US$340 millones por las 24 unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra.

La primera tanda de seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon comprados a Dinamarca a través del Ministerio de Defensa para la Fuerza Aérea, despegaron este viernes 28 de noviembre hacia Argentina y se espera que su llegada al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) se concrete el viernes 5 de diciembre. La base aérea será el centro de mantenimiento principal y base operativa inicial hasta su traslado definitivo a la VI Brigada Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires.

En la antesala de su aterrizaje en suelo argentino, las naves realizarán dos escalas técnicas en España y Brasil. En primer lugar, recalará en la Base Aérea de Zaragoza, en las instalaciones del Ejército del Aire y Espacio Español. En tanto que, posteriormente llevarán a cabo una parada técnica en la localidad brasileña de Natal para repostar.

El acuerdo entre Argentina y Dinamarca contempla la entrega de 24 aviones caza F-16, fabricados por la compañía aeroespacial estadounidense Lockheed Martin, operación que contó con la preceptiva autorización de Estados Unidos, país que firmó el acuerdo original con los daneses.

Avión de caza F-16

Cuánto costaron los 24 aviones de combate F-16 adquiridos para la Fuerza Aérea Argentina

Las aeronaves de combate tuvieron un costo aproximado de US$340 millones por el total de las unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra.

Mientras que los armamentos, provistos por Estados Unidos, consisten en un paquete estimado en 310 millones de dólares que incluye los misiles, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

Aviones de caza F-16

Una vez en territorio argentino, se prevé la realización de una ceremonia oficial de presentación que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre. Los aviones caza F-16 (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) son los biplazas matriculados M1004, M-1005, M-1007 y M-1008 y los monoplazas M-1009 y M-1020, los cuales vuelan con designaciones CONDR11 a 16.

Las seis unidades pioneras (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) están realizando un itinerario escalonado que incluye reabastecimiento en vuelo y escalas técnicas. La ruta trazada, es supervisada por pilotos norteamericanos y daneses, junto a los primeros aviadores argentinos habilitados.

