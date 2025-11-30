La primera tanda de seis aviones F-16 de la Fuerza Aérea comprados a Dinamarca, vuela hacia Argentina
Las aeronaves de combate tuvieron un costo aproximado de US$340 millones por las 24 unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra.
La primera tanda de seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon comprados a Dinamarca a través del Ministerio de Defensa para la Fuerza Aérea, despegaron este viernes 28 de noviembre hacia Argentina y se espera que su llegada al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) se concrete el viernes 5 de diciembre. La base aérea será el centro de mantenimiento principal y base operativa inicial hasta su traslado definitivo a la VI Brigada Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires.
En la antesala de su aterrizaje en suelo argentino, las naves realizarán dos escalas técnicas en España y Brasil. En primer lugar, recalará en la Base Aérea de Zaragoza, en las instalaciones del Ejército del Aire y Espacio Español. En tanto que, posteriormente llevarán a cabo una parada técnica en la localidad brasileña de Natal para repostar.
El acuerdo entre Argentina y Dinamarca contempla la entrega de 24 aviones caza F-16, fabricados por la compañía aeroespacial estadounidense Lockheed Martin, operación que contó con la preceptiva autorización de Estados Unidos, país que firmó el acuerdo original con los daneses.
Cuánto costaron los 24 aviones de combate F-16 adquiridos para la Fuerza Aérea Argentina
Mientras que los armamentos, provistos por Estados Unidos, consisten en un paquete estimado en 310 millones de dólares que incluye los misiles, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.
Una vez en territorio argentino, se prevé la realización de una ceremonia oficial de presentación que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre. Los aviones caza F-16 (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) son los biplazas matriculados M1004, M-1005, M-1007 y M-1008 y los monoplazas M-1009 y M-1020, los cuales vuelan con designaciones CONDR11 a 16.
Las seis unidades pioneras (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) están realizando un itinerario escalonado que incluye reabastecimiento en vuelo y escalas técnicas. La ruta trazada, es supervisada por pilotos norteamericanos y daneses, junto a los primeros aviadores argentinos habilitados.
PM/fl