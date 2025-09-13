La pelea mediática con Tinelli del dueño de «Uno» y «El Diario»

El empresario rosarino de medios Gustavo Scaglione, dueño de los diarios La Capital, de Rosario, «Uno», de Santa Fe, «Uno», de Entre Ríos, y a nada de quedarse con el paquete mayoritario de Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), editora de «El Diario», pero también mandamás del canal 3, de Rosario, y parte de América TV, se mezcló en una pelea mediática con el conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Scaglione está a punto de quedarse con la mayoría accionaria de «El Diario» a partir de una oferta hecha por otro rosarino, Ramino Nieto, quien negocia su salida en el concurso preventivo que tiene en sus manos el juez civil y comercial Ángel Moia, quien tiene que refrendar finalmente ese negocio de transferencia.

El conflicto económico que se venía dando entre Marcelo Tinelli y el empresario rosarino Gustavo Scaglione terminó estallando en público. El conflicto se desencadenó cuando dueño del diario La Capital solicitó el embargo de la chacra del conductor en Punta del Este, cuando se enteró de que Tinelli la había vendido. Cabe recordar que el inmueble había sido puesto en garantía de las deudas que el conductor del Bailando arrastraba con Scaglione.

Según trascendió, el embargo a la propiedad ronda los 2.5 millones de dólares y busca cubrir una parte de la deuda que en el equipo de Scaglione se estima en 6.5 millones de dólares. Ante la medida, Tinelli estalló en Instagram donde fue construyendo un relato para darle suspenso al tema: «Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de Medios. Mañana amplío», detalló en una primera placa. Este jueves agregó: «Esta historia es una ficción que estoy escribiendo» y agregó que cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia. Una forma de evitar problemas judiciales.

El relato de Tinelli muestra una versión sobre la historia de una deuda que mezcla fútbol, financistas, poder político y empresarios de medios. El desembarco de Tinelli en una financiera de Rosario se dio en 2014 cuando consiguió financiamiento para enfrentar deudas del club San Lorenzo con la Mutual 29 de Noviembre, propiedad del empresario Arturo Trini.

A partir de allí, Tinelli y su productora, LaFlia, fueron pateando los vencimientos, haciendo algunos pagos parciales y encadenando préstamos que serían cubiertos con nuevas deudas. En 2022, Gustavo Scaglione el dueño de La Capital y Canal 3, los medios más importantes de Rosario, emprendió la expansión de su grupo y adquirió medios en distintas provincias y se quedó con la deuda de San Lorenzo que había adquirido Tinelli, según publicó IProfesional.

Luego, el conductor del Bailando y Scaglione anunciaron su sociedad con bombos y platillos. No obstante, la alegría duró poco. El rosarino se hizo cargo de producir el primer Bailando pospandemia y le costaba un dineral. A la vez, los intereses de la deuda de San Lorenzo seguían corriendo y alcanzaron los 6.5 millones de dólares.

Ahora, cuando Scaglione se enteró de que Tinelli había vendido su chacra de Punta del Este, activó un pedido de embargo, porque, según comentan en su entorno, el conductor le había prometido mantener ese inmueble en garantía de la deuda. Luego, con los mensajes del conductor la situación se degradó. Allegados a Scaglione afirmaron que el empresario recibió mensajes de Tinelli por WhatsApp que lo conmocionaron al punto que no descartaría denunciar penalmente al conductor.