INICIATIVAS + : Empresarios del departamento Colón buscan promover el desarrollo productivo

Este jueves, en San José, se llevó a cabo la firma del acta constitutiva y del estatuto social de la Asociación Civil Empresaria “Alejo Peyret” (ACEAP).

El Museo Histórico Regional fue el marco para el nacimiento de una entidad que busca fortalecer el desarrollo económico de la región, en sintonía con el espíritu de los fundadores de la Colonia Agrícola.

La creación de ACEAP es fruto del trabajo de un grupo de empresarios avícolas del departamento Colón, convocados por el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó. A la asociación se sumaron otros sectores productivos como las industrias frigoríficas de carnes rojas, metalúrgica, de la construcción, maderera, química, vitivinícola, del transporte y la logística, entre otras.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover el desarrollo productivo local y regional, así como organizar la Bienal de la Producción (reconocida por la Ordenanza N° 15/2025 del Honorable Concejo Deliberante). Una vez obtenida la personería jurídica, la institución ampliará su convocatoria a todos los actores interesados.

Participó del encuentro el intendente de San José Gustavo Bastián, quien felicitó a los participantes por la iniciativa y expresó la voluntad de trabajar en conjunto para consolidar el desarrollo regional.

Nombre y comisión directiva

El nombre “Alejo Peyret” rinde homenaje al organizador y administrador francés (1826-1902), figura central en la historia de la Colonia San José. Gracias a su gestión, la colonia logró diversificar cultivos y consolidarse como un modelo de progreso comunitario. Peyret introdujo innovaciones tecnológicas, impulsó industrias, experimentó con nuevos cultivos y se destacó como precursor del cooperativismo, el mutualismo, la educación popular, la igualdad de género y la economía social.

La primera Comisión Directiva quedó conformada por Elbio Miguel Woeffray (presidente); Roberto Ramón Jacquet (vicepresidente); Florencia Maricel Buet (secretaria); Martín Nicolás Bouvier (tesorero); Diego Federico Blanc, Marcos Andrés Favre, Silvana Elizabeth Eggs, Emanuel Alexis Fellay y César Bovino (vocales); Horacio Percunte y María Jesús Vulliez (Comisión Revisora de Cuentas).Fuente: El Entre Ríos