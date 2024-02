La llamativa confesión de Randal Kolo Muani sobre el mano a mano clave que le tapó Dibu Martínez en la final del Mundial

Compartir esta información

El delantero francés expresó su resignación ante el papel que le tocó interpretar en la historia, que terminó con Argentina con el título de campeón

A pesar de haber perdido el duelo con el Dibu Martínez y haber fallado la jugada que pudo haberle dado el título a Francia en el Mundial de Qatar en el que se consagró Argentina, a Randal Kolo Muani no le fue mal tras la gran competencia ecuménica. De hecho, se transformó en uno de los refuerzos estrella del PSG tras las salidas de Lionel Messi y Neymar. Pero aquella acción a los 122 minutos de encuentro, luego de un pelotazo de Upamecano y la duda de Nicolás Otamendi, lo perseguirá de por vida. De hecho, debe referirse a ella en cada entrevista que brinda.

Esta vez, en un reportaje con Onze Mundial, se mostró resignado con el lugar que le fue adjudicado en la historia de las Copas del Mundo, más allá de que aún es joven (25 años) y cuenta con margen para revertir su imagen en dicha competencia con los Bleus. “Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso”, reveló.

Más allá de que decidió apostar por su grito y remató al arco, también pudo haber optado por el pase a un Mbappé en estado de gracia, que anotó tres tantos en el partido (y uno en la definición por penales). Ese es el otro reclamo que escuchó con fuerza en su país.

“La gente dice ‘se la podría haber dado a Kylian’. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega a cámara lenta , sólo el VAR podría haberlo visto”, se defendió de las críticas el ex Eintracht Frankfurt.

No obstante, dejó una llamativa confesión. Hay un costado del yerro que no le disgusta. “De haber convertido, hubiera sido ‘la estrella’ y, sinceramente, no creo que me hubiera gustado, porque no debe ser fácil de soportar”, sorprendió.

Más allá de esta peculiar sentencia, sí piensa en la próximo misión de los dirigidos por Didier Deschamps como posible escenario de redención. Y se lo ofrece la Eurocopa de Alemania, a disputarse a mitad de año. “Lucho todos los días para que me llame el entrenador. Depende de mi trabajo. Tengo que demostrarlo en el club. Pero el objetivo es estar en la lista y ganar la Eurocopa. Tenemos una gran generación, podemos decir que somos favoritos. En cualquier caso, haré todo lo posible para estar en la Eurocopa”, remarcó en la agenda su posible revancha… Aunque sin Argentina -o Dibu Martínez- como eventual adversario.