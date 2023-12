Javier Milei: “Hay que cerrar todas las empresas del Estado”

Compartir esta información

15 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

El Presidente estuvo en el programa de Mirtha Legrand acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aseguró que el kirchnerismo dejó al país al borde de “la peor crisis de la historia” y señaló que las compañías públicas generan pérdidas equivalentes a 1 punto del PBI

El presidente Javier Milei participó junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del programa de Mirtha Legrand y dijo que el kirchnerismo dejó al país al borde de la peor crisis de la historia”. A su vez, fue contundente al hablar de las compañías del Estado. “Hay que cerrar todas las empresas del Estado”, aseguró.

“Nos vimos obligados a hacer un ajuste fiscal muy duro. Pero estamos confiados en que si logramos sostener este decreto va a ser muy positivo, porque la clave de lo que pase en un programa de estabilización es que el ahorro se convierta en inversión”, explicó sobre las medidas anunciadas durante la semana.

Y agregó: “Este DNU a lo que apunta es a que haya un shock de inversiones y terminar con los kioscos de la casta”.

En este marco, Milei planteó que hay que “cerrar todas las empresas del Estado”.

“Todas las empresas del Estado son deficitarias. ¿Por qué tengo que estar sosteniendo la TV Pública, pagando sueldos estrafalarios, cuando hay chicos que tienen hambre? El Estado no tiene por qué participar de la economía”, detalló.

En sintonía, Bullrich explicó que la agencia de noticias Reuters “tiene 200 trabajadores para las agencias que tiene en todo el mundo”. Y agregó: “Télam tiene 1.000″.

Milei y Bullrich con Mirtha Legrand

Luego, Milei lamentó que la agencia estatal se utilice como “mecanismo de propaganda”: “¿A usted le parece bien que durante la campaña electoral el 75 por ciento de la discusión política que se hizo en ese canal fue para ensuciar a un candidato?”.

Al ser consultado por Mirtha Legrand sobre la situación de Aerolíneas Argentinas, el Presidente explicó que “en este DNU se convierten todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas y todas podrían ser privatizadas o también está la posibilidad de que sean entregadas a los empleados”.

Con respecto a este último punto, aclaró además que el decreto tiene una cláusula antiboicot “para evitar que los sindicatos quieran bloquearlo”. “Si un solo empleado se la quiere quedar, se la va a quedar un solo empleado”, agregó.

El mandatario se refirió también a la reimposición del Impuesto a las Ganancias En ese sentido, volvió a rechazar la propuesta de las provincias de coparticipar el impuesto al cheque y, por el contrario, planteó que el Gobierno “está dispuesto a restaurarlo para arreglarle el desastre fiscal a las cuentas de las provincias”.

Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand

Por otro lado, Milei minimizó las protestas tras la cadena nacional que explicó los alcances del DNU. “¿Cómo hicieron para leer tan rápido el decreto? Estaba pre armado”, sentenció.

“Si hay gente con síndrome de Estocolmo, no es una conducta normal. Se hubieran quejado de cualquier cosa. Usan -por el kirchnerismo- a la gente como escudo de sus privilegios”, agregó.

En la misma línea, Bullrich señaló que fueron “50 mil personas contra 46 millones”. “Yo camino mucho, porque es bueno no encerrarse, no dicen: ‘No cedan, no vayan para atrás’”, dijo.

Al finalizar su segunda semana de gobierno, el líder de La Libertad Avanza cumplió la promesa que le había hecho a la conductora la última vez que la visitó en octubre, en plena campaña.

“¿Me prometés que si ganás vas a venir a este programa?”, le había preguntado Mirtha. A lo que el invitado contestó sin dudar: “Obviamente”. Milei asistió acompañado por su pareja, Fátima Florez, que esta vez observó detrás de cámaras.

Javier Milei y Mirtha Legrand

Se trata de la tercera ocasión en que Milei comparte mesa con la reconocida figura televisiva. La primera vez se dio en diciembre de 2022, cuando conoció a Fátima Flórez en el programa. Según se revelaría tiempo después, fue un encuentro que desató un flechazo instantáneo.

Las elecciones en Boca Juniors y las críticas a Riquelme

Antes de mantener un debate político, el presidente de la Nación, Javier Milei, reveló los motivos que lo impulsaron a participar de las elecciones que se celebraron en Boca Juniors el pasado 18 de diciembre en las instalaciones del club. Luego de recordar los gritos que recibió por parte de los socios, el referente liberal criticó a Juan Román Riquelme por lo ocurrido. “Sabía que me iban a insultar”, sentenció.

En más de una oportunidad, el mandatario impulsó la lista encabezada por Andrés Ibarra, cuyo compañero de fórmula era el ex presidente Mauricio Macri, quien lo apoyó tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales.

“El señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor tras la elección de octubre”, aseguró Milei al remarcar que tanto el ex presidente, como Patricia Bullrich “tuvieron un acto de grandeza y ellos sin ningún tipo de condicionamiento salieron a apoyarme con un gesto enorme”, en referencia al acuerdo político que alcanzaron a penas dos días después de los comicios.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

De esta manera, consideró que ir a votar a las elecciones en Boca fue una “cuestión de lealtad”, al tiempo que afirmó: “Yo soy hincha de Boca, fanático de Palermo, ¿cómo no voy a ir a votar a una lista que me dice que va a traer a Palermo a Boca?”.

En cuanto a los insultos que recibió en La Bombonera después de que finalizara su votación, Milei aseguró que no fue una sorpresa la actitud que tomaron algunos de los hinchas presentes. “Yo sabía que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero yo no tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de vándalos”, apuntó al afirmar: “Soy un presidente democrático”.

En este sentido, el ex diputado nacional enfatizó su tolerancia ante los ciudadanos que pudieran sostener posturas y/o ideologías políticas contrarias a la suya al señalar: “Me pareció interesante que quede claro el contraste de la Argentina que queremos nosotros”