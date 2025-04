Internas a la entrerriana: sin PASO, sin plata y sin unidad (por ahora)

La conducción del PJ de Entre Ríos convocó a sus referentes de toda la provincia para una cumbre este sábado en Paraná. El objetivo es claro: ver cómo se las ingenian para ordenar la interna sin PASO y, lo más desafiante, sin un mango. En la misma mesa estarán legisladores nacionales y provinciales, presidentes departamentales, intendentes, y algunos “invitados especiales”, siempre imprescindibles cuando hay que repartir lo que no hay.

Con esta reunión, el peronismo rompe el largo letargo electoral y se anima por fin a pronunciar esa palabra casi prohibida: candidatura. ¿Habrá internas o no? Esa es la cuestión. Aunque, en realidad, la pregunta clave es quién paga la fiesta. La mayoría reza por una lista de unidad que evite la sangría de billetes (y de votos), porque el partido está más cerca del rojo financiero que de la boleta única.

¿Internas abiertas, cerradas o cerradísimas?

Tras 20 años de confort oficialista, al PJ entrerriano le toca ahora arreglar sus asuntos sin el respaldo del Estado. Y claro, la política sin caja es como el asado sin brasas. La convocatoria promete estar cargada de nombres con trayectoria (y ambiciones), como el del exgobernador Gustavo Bordet y otros históricos, algunos presenciales y otros vía Zoom, para no perder el ritmo de la virtualidad militante.

La interna abierta es el ideal… de manual. Pero la realidad les devuelve un cachetazo presupuestario: unos 136 millones de pesos cuesta esa aventura democrática. “Imposible”, dijeron desde adentro. Una interna cerrada costaría 35 millones, pero también está casi descartada: no quieren que voten solo los afiliados más antiguos, ni que el bajón en la participación termine de confirmar lo que nadie quiere admitir: que el peronismo entrerriano está, digamos, en un pequeño bache de entusiasmo popular.

La utopía realista es una lista de unidad. El operativo “no nos peleemos que no hay con qué” arranca este sábado. Algunos ya avisaron que van a exigir cronograma y reglas claras, para luego sí, comenzar la inevitable rosca: porque si hay lista única, al menos que lleve sus nombres.

Todos contra todos (pero con sonrisas para la foto)

Hasta ahora, se pueden identificar al menos cuatro sectores tironeando por el control del aparato. Primero, la dirigencia tradicional: Bordet, Michel –que se recorre la provincia como si fuera 2011–, Enrique Cresto, Rosario Romero, José Lauritto y compañía. Luego, el debutante grupo PAR, algo así como un kirchnerismo de entrecasa, con Carolina Gaillard, Blanca Osuna e intendentes varios.

Más allá está Daniel Rossi, que se autopercibe “anticasta del PJ”, aunque lleva más años en la política que el peronismo mismo. Y cerrando el mapa está el exsenador Héctor Maya, acompañado por UPCN y su líder Allende, que prefiere no meterse en líos con el gobernador Frigerio. La diplomacia también es un arte.

Todos ellos –y otros más que se suman a último momento– estarán cara a cara este sábado para evaluar hasta qué punto son irreconciliables las diferencias… cuando no hay plata que justifique disimularlas. Rossi, en modo Robin Hood, llevará una propuesta de interna “low cost”, calculada en unos 12 o 13 millones. Un chiste barato, pero quizás el único chiste con presupuesto en toda la reunión.

Peronismo territorial: aportes que no llegan y quejas que sí

Un tema que cruzará todas las charlas será la escasez de aportes. En Concordia, la interna viene picante: una carta pública acusó a legisladores e intendentes de no aportar como manda la carta orgánica. En ciudades donde no gobierna el PJ, como Concordia o Gualeguaychú, reina la dispersión. Sin recursos, ni el más peronista de los barrios resiste.

En Paraná y Concepción del Uruguay el panorama es otro. Romero y Lauritto mantienen el control institucional y, en el caso del uruguayense, su nombre suena como uno de los que podría poner orden sin buscar protagonismo. Algunos lo ven como el árbitro neutral… que todos quieren, pero pocos escuchan.

Mientras tanto, intendentes de ciudades chicas, con dos mandatos ganados, exigen voz y voto. Aunque sus padrones sean flacos, quieren que sus victorias cuenten en una elección que, como la del 2023, dejó a todos con gusto a poco.

El mensaje que lo resume todo: “Rogamos puedan hacer el esfuerzo”

La invitación del Consejo Provincial del PJ circuló por WhatsApp y no deja margen para excusas. “Es la reunión más importante de este proceso”, dice. Traducción: si no venís, después no te quejes. La reunión será presencial y virtual, y no habrá margen para otra convocatoria. “Rogamos puedan hacer el esfuerzo”, cierra el texto, con un tono que combina súplica con amenaza disfrazada de institucionalidad.