Entre Ríos: la Justicia destraba la personería de LLA y Fleitas negocia la agenda del congreso libertario

El mileísmo local confía en tener el sello propio en mayo y puntea un encuentro provincial. Cómo está el caso Concordia en Comodoro Py.

La Libertad Avanza en Entre Ríos debutó a los saltos en el barro electoral. Todavía sin partido propio, se resigna a esperar los tiempos de la Justicia, que atiende dos causas clave para su futuro político. En Comodoro Py tramita la suspensión de las elecciones partidarias de Concordia y en Paraná, la personería definitiva del partido provincial.

La personería jurídica definitiva sería una realidad en mayo, según pudo saber Letra P. El expediente judicial que tramita en el Juzgado Federal de Paraná, bajo la órbita de la Secretaría Electoral Nacional, continúa su curso y es de esperar que en menos de un mes encuentre el camino final. Cuando la oficina que comanda Leandro Ríos ponga fin a las observaciones administrativas que la fuerza libertaria está corrigiendo, llegará el momento de la celebración. Distinto destino tiene la causa de Concordia, que recorre pasillos porteños.

La personería definitiva en Entre Ríos

Lejos de la expectativa inicial, la personería jurídica definitiva para LLA en esta provincia llegará, con suerte, el mes próximo. Tras varias instancias de correcciones administrativas que la Justicia federal solicitó, el mileísmo local tendría el trámite completado en los próximos días. Luego, el juzgado llamará a la audiencia de solicitud de personería definitiva.

Las cuestiones administrativas que la Justicia pidió corregir apuntan a actas con nombres defectuosos o números de documento incompletos. Según pudo averiguar este medio, no hay una traba procesal, sino estrictamente administrativa. La demora en Paraná no está relacionada, aseguran fuentes judiciales, con la causa por la apelación de las elecciones de Concordia. Entienden que lo que resuelva Comodoro Py en ese sentido no altera el resultado del trámite provincial.

Cómo avanza la suspensión de las elecciones en Concordia

En la Cámara Nacional Electoral tramita la apelación al proceso en Concordia. En febrero, la Justicia provincial anuló esas elecciones porque detectó inconsistencias entre la cantidad de votos informados y los presentados. La resolución del juez Ríos respondió a una impugnación presentada por la lista opositora a la oficialista que promovía Roque Fleitas, el presidente electo en la provincia. Tras la resolución del juzgado en Paraná, el oficialismo partidario apeló y la causa está a la espera del dictamen del fiscal de Cámara, para luego pasar por las oficinas de los jueces.

Aunque no será tema excluyente, el viaje a Buenos Aires traerá novedades que guiarán los movimientos de LLA en Entre Ríos en cuanto a la eventual alianza con el gobernador Rogelio Frigerio. La primera parada que inaugurará el tema será el próximo congreso provincial que el partido postergó para las próximas semanas y que se iba a celebrar este sábado en Villaguay. El cónclave fue suspendido para adherir al duelo por la muerte del papa Francisco.

Este medio pudo confirmar que uno de los ejes será la conformación de la Juventud libertaria, para oficializar el espacio e incorporarlo a la carta orgánica. Se espera que luego esa rama partidaria elija sus propias autoridades. La fiscalización en las elecciones legislativas será también un tema que trabajarán en el congreso, porque quieren ir “preparando el terreno” rumbo a las legislativas de octubre.