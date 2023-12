INCALIFICABLE: Jubilación de Privilegio Express para Stratta a los 47 años.

Compartir esta información

La reciente consagrada como presidenta del bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia, María Laura Stratta con tan tan solo 47 años de edad fue beneficiada con una millonaria jubilación que le fue otorgada en un tiempo récord. Aunque no la cobrará mientras perciba el sueldo de diputada, ya se aseguró el 82%, en caso de que, a futuro, dicho porcentaje sea menor, como se rumorea entre tantas medidas de ajustes.

Los Reyes Magos le entregaron con un mes de antelación un MEGA regalo a Stratta, ya que el 6 de diciembre, por Resolución 8073 de la CJPER, le fue otorgada la Pensión Graciable – Ley N° 4506/65, por lo que con tan solo 47 años de edad se hace acreedora a cobrar una suma millonaria por parte de la Caja de Jubilaciones que está quebrada, resquebrajada, al borde del derrumbe. Una Caja provincial que desde la época en que Moine era gobernador nunca más se recompuso tras aceptar hacerse cargo de las jubilaciones de los docentes nacionales de Entre Ríos, que, obviamente, nunca habían aportado para la provincia.

La jubilación que recibe María Laura fue tramitada en tiempo record, esos tiempos que no existen cuando se trata de ciudadanos ordinarios, que tienen que peregrinar meses y hasta años para comenzar a cobrar sus pensiones y jubilaciones. Apenas terminada su actuación como vicegobernadora, la Caja de Jubilaciones ya le asegura a Stratta su pensión graciable. Tanta celeridad tuvo el trámite que Eduardo Scarione alcanzó a firmarla. El trámite se inició y se concluyó antes del cambio de autoridades.

María Laura, bastante previsora, tuvo en cuenta que ya percibe un frondoso sueldo por ser Diputada Provincial, y solicitó no cobrar la jubilación hasta tanto no cese en esta función, para no caer en el DOBLE SUELDO, como ya ocurrió en otros casos, como el que fuera Director Político del IAFAS, Guillermo Dubrá, que tardó dos años en “darse cuenta”, que estaba cobrando su jubilación y a la par el sueldo por el cargo del IAFAS.

Tan previsora en María Laura, que al ya tener ahora su jubilación se asegura percibir, cuando comience a cobrarla, el 82 % móvil, un porcentaje que hoy está siendo debatido y hay una intención política de reducirlo., algo que con los vientos de ajustes que están soplando, no sería extraño que se concrete en lo inmediato. Pero pase lo que pase en el futuro, Stratta ya se aseguró su 82 %, y puede seguir tranquila en su actividad legislativa, y al frente de la oposición.

Gran cierre de año para la ex vicegobernadora, que encabezó la lista de diputados porque Bordet la impuso en ese lugar, para que entre a la legislatura sin importar el resultado electoral. Bordet y Stratta sabían que se perdía, y por mucho, y para no arriesgar, a pesar de que no reúne ningún mérito político ni electoral, fue ubicada en un puesto de PRIVILEGIO. Y ahora se le suma la jubilación de PRIVILEGIO, más todos los PRIVILEGIOS que tuvo como vicegobernadora, viajando por el mundo, en supuestas misiones comerciales que, al igual que las de Bordet, no beneficiaron en NADA a la provincia.

María Laura Stratta, siempre se BENEFICIÓ con los BENEFICIOS a los pobres siendo Ministra de Acción Social, como los sobreprecios de las frazadas y los SUBSIDIOS TRUCHOS. Siendo vicegobernadora siguió con los subsidios cuestionables, y también colaboró para atiborrar al Estado con personal en Planta Permanente, designando a allegados para el Senado Provincial. Ahora ella tiene su máximo beneficio, una millonaria jubilación, otorgada a máximo velocidad, segundos antes de que se acabe la gestión Bordet.