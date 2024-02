Giano y Gay intentaron JUBILARSE como Legisladores SIN tener la EDAD ni los APORTES suficientes.

Compartir esta información

Dos de los principales protagonistas de que el peronismo haya “cedido” la intendencia de Concordia pretendieron iniciar en el mes de noviembre su temprana jubilación, pero con resultado negativo. Ángel Giano también habría entregado 500 subsidios no reintegrables de 300 mil pesos cada uno, totalizando 150 millones de pesos, con FONDOS de la Cámara de Diputados para PAGAR FAVORES POLÍTICOS.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y el ex presidente del bloque oficialista en el Senado, Armando Gay, fueron quienes tuvieron en vilo a Concordia para definir el candidato a intendente por el peronismo, con rispideces y hasta una intervención judicial que favoreció a Gay. Luego de este desgaste en las PASO, el justicialismo concordiense por primera vez en su historia fue vencido.

Esta historia de derrota cuenta con el aporte del Senador Edgardo Kueider, que respondiendo a los intereses de Bordet, armó la lista de concejales de Armando Gay. La intervención de Kueider fue clave para sellar la suerte del peronismo en Concordia, una derrota escandalosa, que también se llevó puesto a Bahl, que no pudo sumar para la gobernación los votos que SIEMPRE se daban por supuestos que aportaba el segundo distrito provincial electoral más importante.

Pero, mientras toda esta tirantez ocurría entre los concordienses que se perfilaban para acceder a la intendencia, en los últimos días de noviembre del 2023 AMBOS COINCIDIERON en presentar sus pedidos de JUBILACIÓN por sus cargos en las cámaras legislativas. PERO, a pesar de la intentona, la jubilación les fue negada por no tener la edad ni los aportes suficientes. La Administración de ese momento NO se animó a otorgar estas jubilaciones injustificadas, por temor a un escándalo de inmensas dimensiones.

Otro que también probó suerte solicitando la jubilación junto con Giano y Gay, es el mandadero de Bordet, el contador Miguel Angel Ulrich, que hasta hoy sigue como Director General de Ajustes y Liquidaciones. Parece que a Rogelio Frigerio no le han informado que Ulrich tiene pedido de prisión en una causa por coimas, la misma que involucra a Urribarri, de quién también fue funcionario. Ulrich es conocido por hacer los “mandados” a Bordet, el que hacía los Decretos dando aumentos a los funcionarios, POR ORDEN DE BORDET, pagar Dobles Sueldos, y ESCONDER LOS DECRETOS PARA QUE NO SE CONOZCAN LOS AUMENTOS y DESIGNACIONES.

El que tuvo la fortuna de jubilarse es el ex ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, por contar con la edad necesaria, 62 años, pero más que nada, por su amistad con Bordet y con el ex presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione. Hoy Ballay cumple funciones de Asesor en la Cámara de Diputados, uno más de los tantos ex funcionarios de Bordet que Giano favoreció con BECAS MUY BIEN PAGAS.

No se puede negar que Ángel Giano lo intentó todo para hacerse con la intendencia de Concordia, desde los papelones de entregar CACEROLAS nuevas y relucientes a comedores que no tienen con que llenarlas, a banderas de ceremonia a escuelas que no tienen tizas y están sobradas de falencias edilicias, hasta ASADITOS multitudinarios para personajes destacados de Concordia, SIEMPRE CON PLATA AJENA. Y de la misma manera otorgó para beneficiarse en las PASO unos 500 SUBSIDIOS de 300 mil pesos cada uno, lo que rondaría en 150 millones NO REINTEGRABLES, CON FONDOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA.

Esta entrega aconteció en plena campaña, en OCTUBRE, subsidios con la ÚNICA finalidad de PAGAR PARA QUE LE MILITEN. Estos subsidios se abonaron a través de transacciones bancarias, quedando TODO registrado, cada entrega a cada beneficiario, por lo que de facto estária probado que GIANO USO FONDOS DE DIPUTADOS PARA FINANCIAR SU CAMPAÑA. Hasta ahora, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, no se ha referido ante este grave hecho de corrupción públicamente. Se está esperando una auditoría sobre estos subsidios, y luego el Tribunal de Cuentas se expediría sobre esta ELOCUENTE IRREGULARIDAD.

Está claro que el peronismo está plagado de elementos humanos que que han ayudado a que la derrota electoral en Entre Ríos sea catastrófica, con un accionar inspirado y fomentado por Bordet, que transgrede las normas sin miramientos, y muchos hechos se han ocultado de manera deliberada, rayando lo criminal, haciendo que la gestión Bordet parezca más una banda mafiosa, una asociación ilícita, que todavía da batalla por seguir enquistada en el poder, y en el control del Partido Justicialista.