Fuerte advertencia del Gobierno al Congreso: “No tenemos tiempo, si tardamos un año en discutir la ley no entra un peso más”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, replicó las críticas de diputados y senadores a la Ley Ómnibus y ratificó: “Hay necesidad y hay urgencia”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió hoy un mensaje a los diputados y senadores que plantearon sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias, y afirmó: “No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino se para todo”.

El funcionario, en diálogo con radio Mitre, también cuestionó el paro general dispuesto por la CGT en repudio a las primeras medidas del gobierno libertario, y sostuvo: “Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”.

“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, señaló, y completó: “Estamos haciendo un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.

La denominada ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” incluye 664 artículos, más 6 anexos, que implicaría profundos cambios en materia económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, administrativa, electoral, previsional, social, educativa, y de seguridad.

Abarca desde una ambiciosa reforma política y una nueva modalidad de establecer la movilidad jubilatoria, hasta modificaciones en materia tributaria y en las retenciones agropecuarias, un blanqueo impositivo y la privatización de empresas públicas.

También se refiere a distintos aspectos de la vida de los ciudadanos que van desde cambios en la interpretación de la legítima defensa y el divorcio simplificado, hasta la ley de salud mental y el juicio por jurados, entre muchas otras áreas.

Visita fugaz a la Antártida

Más allá de la discusión parlamentaria sobre la ley, y la negociación para conseguir los votos de opositores y de bloques aliados al oficialismo, Francos integró la comitiva que encabezó ayer el presidente Javier Milei a la Antártida, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y la canciller, Diana Mondino. Fue una visita fugaz, de menos de 24 horas.

El Jefe Estado visitó la Base Marambio para iniciar un proyecto ambientalista y dar inicio formal a la Primera Expedición de Investigación Científica de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el continente antártico. Al aterrizar, fue recibido por el Jefe de estación, el Vicecomodoro, Damián Ariel Rizzo; el Jefe Científico de la Primera etapa de la Campaña Antártica de Verano, Sergio Santillana; y la funcionaria del Servicio Meteorológico Nacional Noemi Troche.

Milei junto a su hermana Karina y Luis Petri

Luego de su paso por Marambio, se trasladó hacia la Base Esperanza, donde permaneció allí por cerca de 60 minutos. En este segundo tramo de su viaje, fue recibido por autoridades de la estación científica y mantuvo un encuentro con el Jefe de la estación, Gustavo Cordero Scandolo; la Jefa Científica del Laboratorio Antártico Multidisciplinario, Rocío Nigro; y el funcionario del Servicio Meteorológico Nacional, Franklin Flores Quispe.

En el marco del viaje, Milei mantuvo un encuentro con Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Ambos acordaron un entendimiento de cooperación entre la Argentina y la OIEA para la utilización de tecnología nuclear en el control de la contaminación por plásticos en la Antártida.

Según explicaron sobre el programa, las actividades de cooperación incluyen la organización de misiones de expertos y capacitaciones para la toma y análisis de muestras, además de apoyo logístico para facilitar el acceso del personal científico a la Antártida. La iniciativa se llama NUTEC Plastics y es un programa para el estudio de la contaminación marina por plásticos que abarca casi todos los mares del mundo, excepto los antárticos. “A través de este convenio, nuestro país extenderá este programa al Continente Blanco”, informaron desde el Gobierno.