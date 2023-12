FORD F-100 EN PERFECTO ESTADO: UNA JOYA DE COLECCIÓN PARA LOS AMANTES DE LAS PICK UP

Compartir esta información

12 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

Se trata de una de las últimas Ford F-100 producidas en nuestro mercado de la pick up más icónica de la marca.

A esta altura la Ford F-100 no necesita ningún tipo de introducción. Íconos del campo si los hay, esta pick up que se fabricó en nuestro país durante casi cinco décadas caló hondo gracias a sus atributos que supo conservar a lo largo del tiempo como su robustez y confiabilidad mecánica, más allá de llevar orgullosamente el óvalo en la parrilla.

Por eso cuando aparece una unidad como la que vas a ver a continuación todos quieren saber más sobre la misma. En este caso apareció en el canal de ventas de Facebook, Marketplace, y es una Ford F-100 de las últimas que se fabricaron en nuestro país, muy similar a la que te habíamos mostrado en otra ocasión.

Sobre la pick up no hay demasiada información, algo que suele suceder en este tipo de publicaciones. Pero sabemos que tuvo un único dueño a lo largo de sus casi 30 años de antigüedad, mientras que el kilometraje también es algo particular y muy difícil de ver en una pick up que estaba pensada para trabajar y durar durante miles y miles de kilómetros.

Con respecto al estado, nada para mencionar que esté fuera de lugar. Sin ser expertos en Ford F-100 nos arriesgamos a decir que esta unidad no tiene ningún agregado fuera de fábrica y conserva de la mejor manera prácticamente todas sus piezas.

Claro que tal vez esta generación de Ford F-100 no será la más buscada por los coleccionistas o aquellos amantes de lo clásico, que seguramente optarán por una unidad de décadas anteriores, pero nadie puede negar que la pick up exhibe una condición digna de cero kilómetro.

En el interior se aprecia cómo era una pick up de trabajo a mediados de la década del 90. Si bien para esta época la Ford F-100 ofrecía versiones con mucho más confort que en sus primeros años, la unidad en cuestión pertenece a un nivel de equipamiento “base”. Nada de levantavidrios eléctricos ni cierre centralizado y todo tiene una presentación espartana pero con materiales pensados para bancarse los peores maltratos.

Por su parte, el motor en esta pick up es el conocido y ponderado 3.6 con seis cilindros en línea, mismo bloque que utilizaba el Falcon, que había sido discontinuado unos años antes, en 1991. La potencia era limitada para el tamaño de la camioneta (105 CV) pero no desentonaba demasiado con lo que había en aquellos años. Además, la caja es manual de cinco velocidades con palanca al piso.

¿Y cuánto piden por esta Ford F-100 que podría tranquilamente estar exhibida en algún museo junto a otros vehículos históricos de la marca? Según la publicación el precio es de 21.000 dólares. El valor puede parecer elevado pero lo cierto es que con un vehículo de estas características a veces es difícil ponerle un precio que resulta razonable para todos.

ATENCIÓN: Recordá siempre prestar atención al comunicarte con el vendedor y de avisar y denunciar cualquier sospecha de estafa. Antes de cualquier arreglo te recomendamos revisar el perfil de los vendedores para obtener más información sobre ellos. Podés ver calificaciones y opiniones de otros compradores, amigos en común o consultar y revisar actividades previas en otros sitios. Nunca te dirijas al lugar donde está el vehículo sin averiguar más datos sobre el vendedor.