FINAL ABIERTO para la actualización de sueldos municipales

Desde la Asociación de Empleados Jerárquicos Municipales aguardan definiciones sobre la actualización de sueldos municipales.

A pesar de las declaraciones de Mariano Guerrero en diálogo con el programa Jugo de Naranja, que conduce Fabián Bustamante por Radio Pop Concordia 93.1, “…ya se realizaron dos reuniones y este jueves está previsto un encuentro clave para definir el porcentaje de incremento que regirá a fin de mes.

El encuentro anunciado para el pasado jueves, solo sirvió para informarse de la dilación para ayer lunes 18 de agosto, pues en la víspera las definiciones se difirieron hasta nueva fecha incierta, Desde el ejecutivo municipal se pronunciaron tener paciencia ya que estaban elaborando una contrapropuesta.

Recordamos que actualmente, los gremios municipales, STEM, ATE, Jerárquicos y Empleados de EDOS, se encuentran en esta mesa de negociación con el Ejecutivo. “Presentamos tres propuestas distintas, pero con coincidencias en los puntos centrales. Hoy tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo y esperamos cerrar un acuerdo que sea beneficioso tanto para los trabajadores como para la ciudad”, concluyó Guerrero.

