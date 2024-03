Esmeralda Mitre vuelve a la televisión con un programa en donde será la protagonista

Compartir esta información

La accionista del grupo La Nación debutará como presentadora en la pantalla chica. Dónde y cuándo debutará la mediática en su nuevo rol como comunicadora.

La actriz Esmeralda Mitre vuelve a la televisión abierta, tras su paso por eltrece en el ciclo Cantando en 2020, pero esta vez será como protagonista de un ciclo de entrevistas.

La principal accionista del grupo La Nación tendrá a su cargo la conducción de un magazine periodístico en Canal 9. Trascendió que será los sábados a las 20 a partir de mayo.

La noticia trascendió en el sitio web de la periodista Laura Ubfal, quien confirmó el debut de la mediática en el canal de la calle Conde, en el barrio de Colegiales. “La actriz y ahora conductora, hará ciclo semanal de entretenimientos los sábados a las 20 y está muy entusiasmada con el proyecto”, informó.

La mediática, que suele destacarse por su presencia extrovertida, ya estuvo en el canal cerrando los detalles de su nuevo rol en la tevé. Tendrá a su cargo la presentación de diversos temas de la actualidad, intercalado con entrevistas, sin llegar a ser un programa periodístico.

La interna familiar de Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre detalló cómo sigue el trasfondo familiar de su herencia, tras la muerte de su padre, Bartolomé Luis Mitre, quien fuera el director del diario La Nación hasta su muerte: “Esto no es por dinero”.

En el programa A la tarde en América la comunicadora detalló: “Quiero aclarar que esto no es por dinero. Va a sonar medio pedante pero yo trabajo, gano bien, me va bien en mi trabajo, no digo que sería millonaria, pero sí por el lado de mi madre. Yo no necesito. Además por todo lo que heredé de mi padre. No estoy acá por dinero, sí por Justicia o venganza”.

En la causa donde reclama su parte societaria enfatizó que “pudimos recuperar una parte de lo que significan las acciones que nos habían robado y eso ya es muchísimo”.

En el litigio apareció un noble europeo, el marqués Spínola, que se convirtió en el mayor accionista individual del grupo periodístico. Mitre aclaró sobre este hombre que acusó de testaferro de sus primos y agregó: “Macri también está unido con el señor de los medios y el marqués es el testaferro que no tiene ningún papel y que está extraditado e imputado por mí y mi abogado“.